X!

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted

Majandus
Nasdaq Tallinna börs
Nasdaq Tallinna börs Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted. Välismaiseid investeeringuid vahendava Joakim Heleniuse hinnangul võiks Tallinna börsi sulgeda ning liituda Stockholmi börsiga.

Viimase paari kuuga on maailma suurim investeerimisfond ehk ligi kahe triljoni dollarise mahuga Norra naftafond likvideerinud valdava osa oma portfellist Tallinna börsil ning praeguse tempo jätkudes on see peagi päris tühi.

Norra fondi varasid Tallinna börsile vahendava Trigon Capitali juhi Joakim Heleniuse sõnul on see tendents üldine. "Välismaised investorid on juba viimased aastad tegelikult viinud raha Eesti börsilt ära, uusi välismaiseid investoreid ei ole siia tulnud. Eesti börs on jäänud üha rohkem Eesti kodanike omaks paraku," ütles ta.

See on ka üks põhjus, miks börsiettevõtete aktsiad pole viimastel aastatel tõusnud. Heleniuse sõnul pole Tallinna börsil pakkuda välisinvestoreid väikestel turgudel huvitavaid kasvuaktsiaid, Eesti majandus on olnud neli aastat stagnatsioonis ja geopoliitiline olukord hirmutab. Ning lõpuks on Tallinna börs lihtsalt liiga väike.

"Selleks et vaadata, mis see meie börsil toimub, oleks vaja mikroskoopi. Mina ütleks otse välja, et mina ei näe põhjust, miks meil üldse börs peaks olema. Arvan, et Eesti majanduse ja ettevõtete jaoks oleks palju parem, kui me oleks näiteks Stockholmi börsi mingi lisanimekiri," ütles Helenius.

Ka paljud kodumaised investorid on oma positsioone Tallinna börsil koomale tõmmanud.

"Kui aasta 2020 kevadel olin positsiooni kokku ostmas – investeerisin nii Tallinna Sadamasse, Tallinna Kaubamajja, LHV panka, Coop Panka, Tallinki, Efteni kinnisvara fondidesse, siis alates aastast 2023 olen suurema osa neist positsioonidest maha müünud ja tänaseks on jäänud ainult üks positsioon LHV pangas," rääkis investor ja TTÜ majandusteadlane Kristjan Liivamägi.

Tänavu lahkus Tallinna börsilt seal olulist osa etendanud Enefit Green ning sama plaanib praegu Ekspress Grupp. Lisandunud on sel aastal vaid ühe väikeettevõtte IPO First North turule.

Aktsiate hinnad Tallinna börsi elektroonilisel tablool ei taha kuidagi ülespoole liikuda. Ka ettevõtteid, mille aktsiatega Tallinna börsil kaubelda saab, jääb järjest vähemaks.

Tallinna börsi turundusjuht Ott Raidla soovitas vaadata börsi laiemalt, kui vaid aktsiatega kauplemise kohta.

"Börs on koht, kus ettevõtted saavad kaasata kapitali ja kapitali on võimalik kaasata erinevate instrumentidega. Aktsiate kõrval ka võlakirjadega. Kui vaatame Tallinna ja Balti turgu laiemalt, siis võlakirju on tulnud viimase aasta jooksul ca 30. See et vahepeal on nii ettevõtetel kui investoritel rohkem huvi aktsiate vastu, vahepeal võlakirjade vastu, ei ole midagi tavapäratut," ütles Raidla.

Redgate Capitali partner Valeria Kiisk meenutab tuntud kana ja muna küsimust. Emissioone pole, sest pole investoreid. Investoreid pole, sest pole suuri huvitavaid pakkumisi.

"Meil ei ole suuri investoreid, aga suuri investoreid ei ole sellepärast et ei ole suuri emitente. Sellised emissioonid nagu Enefit Green, nagu Tallinna Sadam omal ajal tõmbavad uusi investoreid ligi, kui need investorid on juba siia turule jõudnud, siis nad teeks ka uusi investeeringuid," lausus Kiisk.

Kiisk ootab börsi käima tõmbamiseks riigi initsiatiivi.

"Ma arvan, et börsi tulevik on täitsa olemas, kui me riigina astume õigeid samme," sõnas Kiisk. "Mis on olnud viimase 10 aasta jooksul kõige suuremad teod, mis on aidanud meie börsi edasi – need on Tallinna Sadama aktsiate esmapakkumine, Enefit Greeni aktsiate esmapakkumine ja riigivõlakirjade noteerimine Tallinna börsil. Sellised riigipoolsed sammud on need, mis loovad hea pinnase jaeinvestorite kaasamiseks kui ka rahvusvaheliste investorite juurde meelitamiseks."

"Ettevõtete hinnatasemed fundamentaalselt on soodsad, mis tähendab, et kui majanduses hakkavad olukorrad minema paremaks, siis ettevõtete müügitulu, kasumid võiksid anda kergelt optimismi selles suunas, et investorid märkavad nende väärtust ja huvi nende vastu võiks suureneda ja aktsiahind võiks liikuda positiivses suunas," sõnas Liivamägi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "AK. Nädal"

Samal teemal

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:42

Detsember algab plusskraadidega

21:40

"AK. Nädal" külastas Tallinna ja Riia jõuluturgu

21:33

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted

21:31

Eesti pälvis rühmvõimlemise MM-il riikide arvestuses pronksmedali

21:25

"AK. Nädal": miks lähevad parteid pahuksisse erakondade rahastamise reeglitega?

21:15

Lavakunsti tudengi preemia pälvis sel aastal Alex Paul Pukk

21:10

Läänemerel käib NATO liitlaste mereväeõppus Freezing Winds

21:05

Tsahkna: Venemaa külmutatud vara kasutamine seisab Euroopa Komisjoni taga

20:58

Kümne mehega Chelsea võitles Arsenalilt välja viigipunkti

20:22

Tartu Bigbank kerkis Balti liigas liidrikohale

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.11

Saks: Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada

29.11

Kruuda: mind ei ole vaja riiklikult taga otsida

14:30

Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

29.11

Ukraina ründas kahte Vene varilaevastiku tankerit Mustal merel Uuendatud

13:47

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

29.11

Galerii: uus Škoda rong tegi esimese liinisõidu Uuendatud

13:45

Netanyahu esitas presidendile ametliku armuandmispalve

15:40

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

29.11

Suri näitekirjanik Tom Stoppard

29.11

Trump: Venezuela õhuruumi tuleb pidada täielikult suletuks Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:31

Eesti pälvis rühmvõimlemise MM-il riikide arvestuses pronksmedali

20:58

Kümne mehega Chelsea võitles Arsenalilt välja viigipunkti

20:22

Tartu Bigbank kerkis Balti liigas liidrikohale

19:58

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

loe: kultuur

21:15

Lavakunsti tudengi preemia pälvis sel aastal Alex Paul Pukk

14:09

Arvustus. Rohkem hullumeelsust, palun!

13:20

Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

13:13

Ülevaade. Suveteater 2025: gesamtkunstwerk, rahvuspoliitilisus ja stambid

loe: eeter

13:37

Hannes Hanso: aastakümnete pärast jäävad meelde need asjad, mis sind päriselt proovile panid

10:41

Mikk Mägi filmist "Peetrikese jõulurobot": tegin selle nii, et mu pojale meeldiks

10:21

Olav Ehala: kahju, et abikaasa minu juubelit ei näinud

09:54

Heategevussaade "Jõulutunnel" toetab tänavu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

28.11

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

28.11

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

28.11

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

28.11

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo