Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted. Välismaiseid investeeringuid vahendava Joakim Heleniuse hinnangul võiks Tallinna börsi sulgeda ning liituda Stockholmi börsiga.

Viimase paari kuuga on maailma suurim investeerimisfond ehk ligi kahe triljoni dollarise mahuga Norra naftafond likvideerinud valdava osa oma portfellist Tallinna börsil ning praeguse tempo jätkudes on see peagi päris tühi.

Norra fondi varasid Tallinna börsile vahendava Trigon Capitali juhi Joakim Heleniuse sõnul on see tendents üldine. "Välismaised investorid on juba viimased aastad tegelikult viinud raha Eesti börsilt ära, uusi välismaiseid investoreid ei ole siia tulnud. Eesti börs on jäänud üha rohkem Eesti kodanike omaks paraku," ütles ta.

See on ka üks põhjus, miks börsiettevõtete aktsiad pole viimastel aastatel tõusnud. Heleniuse sõnul pole Tallinna börsil pakkuda välisinvestoreid väikestel turgudel huvitavaid kasvuaktsiaid, Eesti majandus on olnud neli aastat stagnatsioonis ja geopoliitiline olukord hirmutab. Ning lõpuks on Tallinna börs lihtsalt liiga väike.

"Selleks et vaadata, mis see meie börsil toimub, oleks vaja mikroskoopi. Mina ütleks otse välja, et mina ei näe põhjust, miks meil üldse börs peaks olema. Arvan, et Eesti majanduse ja ettevõtete jaoks oleks palju parem, kui me oleks näiteks Stockholmi börsi mingi lisanimekiri," ütles Helenius.

Ka paljud kodumaised investorid on oma positsioone Tallinna börsil koomale tõmmanud.

"Kui aasta 2020 kevadel olin positsiooni kokku ostmas – investeerisin nii Tallinna Sadamasse, Tallinna Kaubamajja, LHV panka, Coop Panka, Tallinki, Efteni kinnisvara fondidesse, siis alates aastast 2023 olen suurema osa neist positsioonidest maha müünud ja tänaseks on jäänud ainult üks positsioon LHV pangas," rääkis investor ja TTÜ majandusteadlane Kristjan Liivamägi.

Tänavu lahkus Tallinna börsilt seal olulist osa etendanud Enefit Green ning sama plaanib praegu Ekspress Grupp. Lisandunud on sel aastal vaid ühe väikeettevõtte IPO First North turule.

Aktsiate hinnad Tallinna börsi elektroonilisel tablool ei taha kuidagi ülespoole liikuda. Ka ettevõtteid, mille aktsiatega Tallinna börsil kaubelda saab, jääb järjest vähemaks.

Tallinna börsi turundusjuht Ott Raidla soovitas vaadata börsi laiemalt, kui vaid aktsiatega kauplemise kohta.

"Börs on koht, kus ettevõtted saavad kaasata kapitali ja kapitali on võimalik kaasata erinevate instrumentidega. Aktsiate kõrval ka võlakirjadega. Kui vaatame Tallinna ja Balti turgu laiemalt, siis võlakirju on tulnud viimase aasta jooksul ca 30. See et vahepeal on nii ettevõtetel kui investoritel rohkem huvi aktsiate vastu, vahepeal võlakirjade vastu, ei ole midagi tavapäratut," ütles Raidla.

Redgate Capitali partner Valeria Kiisk meenutab tuntud kana ja muna küsimust. Emissioone pole, sest pole investoreid. Investoreid pole, sest pole suuri huvitavaid pakkumisi.

"Meil ei ole suuri investoreid, aga suuri investoreid ei ole sellepärast et ei ole suuri emitente. Sellised emissioonid nagu Enefit Green, nagu Tallinna Sadam omal ajal tõmbavad uusi investoreid ligi, kui need investorid on juba siia turule jõudnud, siis nad teeks ka uusi investeeringuid," lausus Kiisk.

Kiisk ootab börsi käima tõmbamiseks riigi initsiatiivi.

"Ma arvan, et börsi tulevik on täitsa olemas, kui me riigina astume õigeid samme," sõnas Kiisk. "Mis on olnud viimase 10 aasta jooksul kõige suuremad teod, mis on aidanud meie börsi edasi – need on Tallinna Sadama aktsiate esmapakkumine, Enefit Greeni aktsiate esmapakkumine ja riigivõlakirjade noteerimine Tallinna börsil. Sellised riigipoolsed sammud on need, mis loovad hea pinnase jaeinvestorite kaasamiseks kui ka rahvusvaheliste investorite juurde meelitamiseks."

"Ettevõtete hinnatasemed fundamentaalselt on soodsad, mis tähendab, et kui majanduses hakkavad olukorrad minema paremaks, siis ettevõtete müügitulu, kasumid võiksid anda kergelt optimismi selles suunas, et investorid märkavad nende väärtust ja huvi nende vastu võiks suureneda ja aktsiahind võiks liikuda positiivses suunas," sõnas Liivamägi.