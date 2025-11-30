X!

Leedu palub EL-ilt abi lõksujäänud veokite naasmiseks Valgevenest

Foto on illustreeriv. Veokid.
Foto on illustreeriv. Veokid. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Leedu välisminister Kęstutis Budrys ja transpordiminister Juras Taminskas pöördusid Euroopa Komisjoni poole palvega aidata Valgevenesse lõksu jäänud veoautosid tagasi saata, teatas pühapäeval Leedu rahvusringhääling LRT.

Pöördumises palutakse töötada välja ja esitada järjepidev Euroopa Liidu tegevuskava Euroopa vedajate abistamiseks Valgevenes ning tegeleda julgeolekuprobleemidega Leedu-Valgevene piiril seoses mehitamata õhusõidukite, sealhulgas salakaupa vedavate õhupallide kasutamisega.

Muu hulgas palub Leedu Euroopa Komisjonil aidata kaasa Vilniuse pakutud uute Valgevene-vastaste sanktsioonide algatamisele.

Lisaks teevad Leedu võimud ettepaneku nõuda Valgevene poolel väidetavalt ebaseaduslikult hoitavate Euroopa vedajate ja nende varade täielikku ja tingimusteta vabastamist.

Valgevene ja Leedu suhted halvenesid oktoobris. Seejärel, sigarettide salakaubaveo suurenemise tõttu Leetu, mis põhjustas perioodilisi Vilniuse lennujaama sulgemisi, kuna salakaubavedajad kasutasid kauba vedamiseks õhupalle, otsustas Vilnius novembri lõpus sulgeda piiripunktid Valgevenega.

Pärast seda selgus, et Valgevenesse oli lõksu jäänud umbes 1800 Leedu veoautot, samuti haagiseid ja poolhaagiseid, mis ei saanud Leetu siseneda.

Valgevene valitsus piiras esialgu nende liikumist, seejärel otsustas juhid vabastada ja veoautod ettenähtud parklatesse jätta. Leedu valitsus otsustas piiri varem taasavada, et veoautod saaksid tagasi pöörduda. Seda tehti 20. novembri öösel, kuid see ei lahendanud probleemi.

Minsk nõuab diplomaatilisi läbirääkimisi, millest Vilnius keeldub.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

