November toidupoes: Eesti õuna kilohind ületas viit eurot

Novembris maksis nii kohaliku broileri kui ka veiseliha poodides ligi veerandi võrra rohkem kui aasta eest. Hinnatõusugraafikutes troonib kohalik õun, mille kilo eest küsivad kauplused üle viie euro ehk 77 protsenti mullusest enam.

Konjunktuuriinstituudi novembrikuise hinnainfo kohaselt maksid kõik lihatooted poodides rohkem kui aasta eest.

Kõige rohkem ehk 24 protsenti kerkis kondita veiseliha ja kohaliku broileri kilohind. Veiseliha kilogramm maksis eelmise aasta novembris 17,71 eurot ja tänavu 22,02 eurot, broileri hind tõusis aga mulluse 4,15 euro juurest 5,16 euroni. Ka importbroileri hind kallines 3,95 eurolt 4,74 euroni ehk viiendiku võrra.

11 protsenti kerkis aastaga seakarbonaadi hind, 8,33 eurolt 9,21 euroni. Kondita sealiha kilogramm kallines üheksa protsendi võrra 8,64 euroni ning sama suur oli protsentuaalselt ka koduse hakkliha hinnatõus, 8,23 eurolt 8,98 euroni.

Vähem kallinesid aastaga viinerid ja keeduvorst, mille hinnatõus jäi alla kolme protsendi, kuid siiski sai viinerikilo 19 senti hinnalisa ja maksis novembris 7,69 eurot. Keeduvorstikilo kallines 15 sendi võrra 6,49 euroni.

Kui võrrelda lihatoodete hindu selle aasta oktoobris ja novembris, siis kallines kuuga kõige enam ehk üle viie protsendi kondita veiseliha. Ka sea ribiliha hinnale lisandus neli protsenti ning kondita sealiha kallines ühe kuuga kolme protsendi võrra.

Kala hind on kuust kuusse muutlikum. Kauplustes kallines jahutatud forell aastaga 12 protsendi võrra 9,83 euroni, samas kui forellifilee odavnes ligi viiendiku võrra, nii et kui eelmise aasta novembris küsiti selle eest 20,39 eurot, siis nüüd 16,43 eurot kilogrammi eest.

Lõhekilo, mis maksis aasta eest 8,95 eurot, kallines aastaga 10,59 euroni ehk 18 protsenti. Lõhefilee hind tõusis 13 protsenti 18,13 euroni.

Turgudel langes forelli hind veerandi võrra: eelmise aasta novembris küsiti selle eest 13,12 eurot, tänavu 9,78 eurot. Üheksa protsenti soodsam oli ka forellifilee, mille sai mullu turult kätte 25,21 euro eest, tänavu aga maksis see 22,90 eurot.

Jahutatud lõhe maksis turul aasta eest novembris 11,90 ja tänavu 12,90 eurot, lõhefilee odavnes aga aastaga õige pisut ehk 22,14 eurolt 21,99 euroni.

Aastaga on kallimaks muutunud kõik piimatooted, kõige enam on aga lisa saanud hapukoore hind. Eelmise aasta novembris maksis 20-protsendiline kilepakis hapukoor 3,35 eurot, tänavu aga 4,25 eurot ehk 27 protsenti enam.

Kohvikoor kallines 14 protsenti, makstes mulluse 2,57 euro asemel 2,93 eurot. 12 protsendi võrra kerkis piima hind. Kilepakendis piimaliiter, mis aasta eest maksis 65 senti, oli tänavu saadaval keskmiselt 73 sendiga.

Keefiri hind sai ligi viis protsenti täiendust ja kodujuust maksis neli protsenti rohkem. Kaheksa protsenti kallines ka väikepakendis või: aasta eest oli selle kilohind 13,83 eurot, nüüdseks on või aga kallinenud 14,89 euroni.

Kõige tagasihoidlikum oli juustu hinnatõus, nimelt lisandus sellele aastaga 14 senti ja kilohinnaks kujunes möödunud kuul 11,92 eurot ehk üks protsent aastatagusest rohkem.

Oktoobrist novembrini piimatoodete hinnad märkimisväärselt ei muutunud, erandiks vaid hapukoor, mis sai neli protsenti hinnalisa.

Kohalike munade hind püsis üsna samal tasemel kui 2024. aasta novembris. Keskmiselt maksis kümne munaga karp 2,73 eurot ehk hind langes aastaga nelja sendi võrra, kui aga vaadelda eri suuruses mune, siis M-suuruses munade hind langes aastaga nelja protsendi võrra, samas kui L-suuruses munad kallinesid ühe protsendi.

Importmunad kallinesid aga märgatavalt. Aasta eest sai karbi kätte keskmiselt 2,24 euroga, tänavu novembris maksis see aga 12 protsenti rohkem ehk 2,51 eurot.

Köögiviljade seast paistab kõige erandlikumana silma kodumaise õuna hind. Nimelt maksis õunakilo mullu novembris 2,86 eurot, sellel aastal küsiti selle eest aga keskmiselt 5,07 eurot ehk lausa 77 protsenti enam. Oktoobris sai Eesti õuna kätte 4,77-eurose kilohinnaga.

Välismaise õuna hinnatõus oli sellega võrreldes kahvatu, kõigest kolm protsenti. Selle kilo maksis 2,37 eurot, mida oli seitse senti rohkem kui aasta eest.

Ka sibul kallines 19 protsenti – 79 sendilt 94 sendini kilogrammi eest. Pakitud kartuli hind oli 11 protsenti kallim, kilo eest küsiti 1,41 eurot ning pakitud porgand kallines viie protsendi võrra 2,33 euroni.

Lahtise kartuli hind tõusis samal ajal ainult ühe sendi võrra 71 sendini ning ka lahtine porgand kallines ühe sendi võrra 47 sendini kilogrammist. Kapsakilo maksis aga täpselt sama palju kui aasta eest: 49 senti.

Mitme köögivilja hind langes: nii sai kohaliku pika kurgi kätte 13 protsenti odavamalt kui eelmisel aastal – möödunud kuul maksis see 4,14, mullu aga 4,74 eurot.

Pikk importkurk odavnes nelja protsendi võrra 3,15 euroni ning lühike importkurk üheksa protsendi võrra 4,65 euroni.

Neli protsenti tuli aastaga allapoole ka tomati kilohind, mis mullu maksis 4,53 ja tänavu 4,34 eurot.

Teraviljatoodete hind muutus võrreldes teiste tootegruppidega vähem. Ainus märgatavam hinnaliikumine oli saial, mis maksis aasta eest 2,86 eurot ja tänavu 2,99 eurot ehk ligi viis protsenti rohkem.

Leib odavnes samal ajal kahe sendi võrra 2,94 euroni. Kaerahelveste hind langes kahe sendi võrra 2,26 euroni. Nisujahu maksis aga 1,17 eurot, täpselt nagu aasta eestki.

Suhkru hind on liikunud hoogsamalt. Eelmisel aastal maksis see novembris 1,10 eurot ja tänavu 1,02 eurot ehk seitse protsenti vähem.

Kui aga kõrvutada suhkru hinda selle aasta oktoobris ja novembris, siis ühe kuuga kallines see seitsme protsendi võrra.