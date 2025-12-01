X!

Politico: Prantsuse ärieliit üritab parempopuliste enda poole võita

Välismaa
Prantsusmaa parempopulistide juhid
Prantsusmaa parempopulistide juhid Autor/allikas: SCANPIX/Alain ROBERT/SIPA
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et parempopulistid võivad võita järgmised Prantsuse presidendivalimised ning ärieliit on asunud populistide seas lobitööd tegema. Prantsuse ettevõtjad tahavad valimiste lähenedes kujundada populistide tegevuskava ning tagada, et viimased võtaksid turusõbralikuma hoiaku.

Politico toob välja, et ärimehed üritavad luua otsese sideme selliste poliitikutega nagu Marine Le Pen ja Jordan Bardella. See peegeldab Prantsuse ärieliidi hoiaku märkimisväärset muutust. Varem leiti, et populistid pole majanduslikult  pädevad ning neid peeti segaduse tekitajateks. 

Viimased küsitlused näitavad samas, et Prantsusmaa presidendivalimised võidaks Bardella. Prantsuse äriringkonnad leiavad nüüd, et neil pole muud valikut ning üritavad populiste survestada, et nad võtaksid omaks turusõbralikuma tegevuskava. 

Kinniste uste taga toimuvaid kohtumisi vahendavad parempopulistliku miljardäri Pierre-Édouard Stérini parem käsi François Durvye ning Le Peni personaliülem Ambroise de Rancourt. Viimane on endine vasakpopulistlik aktivist, kes hiljem liitus parempopulistidega.

Rahvuslik Liit (RN) ei ole enam ääremaa tegija, seega teevad ärijuhid nüüd kooskõlastatud pingutusi, et nendega kontakti saada ja loodetavasti mõjutada nende majanduslikku maailmavaadet, ütles üks endine valitsusnõunik, kes töötab nüüd erasektoris. 

Veel üks Prantsuse ärijuht ütles, et viimane aasta on osutunud tõeliseks pöördepunktiks. 

"Ärijuhid ja lobistid arvasid äkki, et nad on võimu lävel. Kohtume nendega ja ehk pöörame nad enda poole," ütles ärijuht. 

RN-i liider Le Pen ei pruugi ise 2027. aasta valimistel osaleda,  kuna ta mõisteti süüdi omastamises ja talle määrati viieaastane kandideerimiskeeld. Le Pen on otsuse edasi kaevanud, kui aga keeld jääb jõusse, peetakse partei eelistatud presidendikandidaadiks Bardellat. Teda peetakse ka Le Penist ärimeelsemaks kandidaadiks. 

RN on samas viimase aasta jooksul andnud vastuolulisi signaale. Partei nõuab kulutuste kärpimist ja riigivõla vähendamist, kuid on samal ajal hääletanud ka maksutõusude ja pensioniea langetamise poolt.

Politico toob välja, et selline siksakiline liikumine peegeldab sügavat lõhet parteis ning Le Pen ja Bardella esindavad erinevaid leere. Le Pen on Prantsusmaa põhjapoolse, raskustes oleva tööstuspiirkonna kirglik eestkõneleja. Bardella kordab Le Peni sisserändevastast retoorikat, kuid on majanduslikult liberaalsem, mis meeldib rohkem Vahemere piirkonna elanikele. 

"Kuna RN püüab neid kahte liini koos hoida, siis pole nende seisukoht majanduslikes küsimustes eriti selge," ütles uuringufirma Ipsos küsitleja Mathieu Gallard.

Mõned ärijuhid loodavad, et RN järgib võimule saades Itaalia peaministri  Giorgia Meloni või Kreeka endise peaministri Alexis Tsiprase eeskuju. Mitmed Le Peni lähedased liitlased on andnud ka märku, et RN-ist pärit president järgiks Meloni mudelit.

Mõjukas ärimees ja mitme presidendi nõunik Alain Minc hoiatas samas, et kui populistid võidavad järgmised valimised, võib ärijuhte oodata ees ebameeldiv üllatus. 

"Nad ei mõista võimutunnet, mis kaasneb, kui 15 miljonit inimest hääletab sinu poolt," ütles Minc. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

