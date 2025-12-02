X!

Tallinna linnavolikogu valis esimeheks Mihhail Kõlvarti

Eesti
Tallinna linnavolikogu uue koosseisu esimene istung.
Vaata galeriid
3 pilti
Eesti

Tallinna linnavolikogu valis uue koosseisu esimesel istungil volikogu esimeheks Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti.

Kõlvart sai teisipäeval toimunud hääletusel 44 häält ehk volikogu enamuse toetuse.

Hääletamisel osales 75 volikogu liiget, puudus neli. Üks sedel oli kehtetu. Puudusid kaks Isamaa ning üks Keskerakonna ja Reformierakonna saadik. 

Reformierakonna fraktsiooni esitatud kandidaat Toomas Kruusimägi, kes oli volikogu esimehe ametis alates eelmise aasta kevadest, kogus hääletusel 30 häält.

Kõlvart oli Tallinna linnavolikogu esimees ka aastatel 2017 kuni 2019. Aprillis 2019 valiti ta volikogu poolt Tallinna linnapeaks ning Kõlvart oli selles ametis kuni 2024. aasta märtsini, mil toonane koalitsioon sotsiaaldemokraatidega lagunes ning võimule sai niinimetatud nelikliit, kus lisaks sotsiaaldemokraatidele olid Reformierakond, Isamaa ja Eesti 200.

Tallinna uue võimuliidu moodustasid Keskerakond ja Isamaa, kes allkirjastasid esmaspäeval koalitsioonileppe. Keskerakonnal on 79-liikmelises volikogus 37 ja Isamaal 11 kohta. Koalitsioonileppe järgi on esimesed kaks aastat linnapea koht Isamaa ning linnavolikogu esimehe koht Keskerakonna käes.

Opositsiooni kuuluvad Tallinna volikogus sotsiaaldemokraadid (17 kohta volikogus), Reformierakond (kaheksa kohta) ja Parempoolsed (kuus kohta).

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:25

Raadiouudised (02.12.2025 15:00:00)

15:21

Tamm langes Vietnamis paarismängus välja

15:19

Galerii: esilinastus Mikk Mägi lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

15:14

Tallinna linnavolikogu valis esimeheks Mihhail Kõlvarti

15:11

Nõusolekuseaduse eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise

15:10

Energiafirma BP loobus vesinikuprojektist Inglismaal

14:56

Euroopa Politsei Spordiliit tähistas Tallinnas liidu 75. aastapäeva

14:51

Kell 20 "Impulsis": mis saab Ukrainast?

14:51

"Impulss": mis seob Donald Trumpi ja Vladimir Putinit?

14:35

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

12:58

Ukraina droonirünnak süütas Orjoli oblastis energiakompleksi Uuendatud

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

01.12

Marek Kohv: viimane aeg on mõista, et USA valitsus ei ole enam Ukraina toetaja

09:04

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

08:32

Euroopa Keskpank keeldus tagamast Vene külmutatud varade arvel laenu Ukrainale

11:55

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktoriks saab Jüri Käosaar Uuendatud

06:43

EISA juhatuse staažikaim liige Sigrid Harjo lahkub ametist

01.12

Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

ilmateade

loe: sport

15:21

Tamm langes Vietnamis paarismängus välja

14:56

Euroopa Politsei Spordiliit tähistas Tallinnas liidu 75. aastapäeva

14:26

Heat alistas vinge spurdi toel Clippersi, Suns Lakersi

13:53

Jefimova oli avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond rekordilises vormis Uuendatud

loe: kultuur

15:19

Galerii: esilinastus Mikk Mägi lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

14:35

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

13:58

Eva Koldits: teater aitab tundmatuse piire turvaliselt ületada

12:27

Indrek Koff: lemmikkirjanik on põhimõtteliselt mõttekaaslane

loe: eeter

13:58

Eva Koldits: teater aitab tundmatuse piire turvaliselt ületada

12:11

Toidublogija: hurmaa sobib nii soolaseks ampsuks kui ka magustoiduks

10:58

Selgusid tänavused raadioauhindade nominendid

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

Raadiouudised

13:15

Riigikogu võttis Kalle Grünthalilt saadikupuutumatuse

12:25

Raadiouudised (02.12.2025 12:00:00)

10:30

Grippi haigestumine on tõusuteel

10:30

Erisaadik Witkoff on taas Moskvas

09:25

Raadiouudised (02.12.2025 09:00:00)

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

01.12

Eesti saartalitlusvõime tagavad lähiaastatel Narva põlevkivijaamad

01.12

Ida-Viru kutsehariduskeskus viib erialad üle täielikult eestikeelsele õppele

01.12

Kaitseliit sai kätte reservväelaste fondi toel ostetud luure- ja vaatlusdroonid

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole selget õigushinnangut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo