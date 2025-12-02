Tallinna linnavolikogu valis esimeheks Mihhail Kõlvarti

Kõlvart sai teisipäeval toimunud hääletusel 44 häält ehk volikogu enamuse toetuse.

Hääletamisel osales 75 volikogu liiget, puudus neli. Üks sedel oli kehtetu. Puudusid kaks Isamaa ning üks Keskerakonna ja Reformierakonna saadik.

Reformierakonna fraktsiooni esitatud kandidaat Toomas Kruusimägi, kes oli volikogu esimehe ametis alates eelmise aasta kevadest, kogus hääletusel 30 häält.

Kõlvart oli Tallinna linnavolikogu esimees ka aastatel 2017 kuni 2019. Aprillis 2019 valiti ta volikogu poolt Tallinna linnapeaks ning Kõlvart oli selles ametis kuni 2024. aasta märtsini, mil toonane koalitsioon sotsiaaldemokraatidega lagunes ning võimule sai niinimetatud nelikliit, kus lisaks sotsiaaldemokraatidele olid Reformierakond, Isamaa ja Eesti 200.

Tallinna uue võimuliidu moodustasid Keskerakond ja Isamaa, kes allkirjastasid esmaspäeval koalitsioonileppe. Keskerakonnal on 79-liikmelises volikogus 37 ja Isamaal 11 kohta. Koalitsioonileppe järgi on esimesed kaks aastat linnapea koht Isamaa ning linnavolikogu esimehe koht Keskerakonna käes.

Opositsiooni kuuluvad Tallinna volikogus sotsiaaldemokraadid (17 kohta volikogus), Reformierakond (kaheksa kohta) ja Parempoolsed (kuus kohta).