Tallinna lennujaam alustab reisijate lisandumise ootuses suurt laienemist

Vaade juurdeehitusele Tartu maanteelt.
Vaade juurdeehitusele Tartu maanteelt. Autor/allikas: arhitektuuribüroo Dagopen/Tallinna Lennujaam
Kui praegu on Tallinna lennujaama reisiterminali läbilaskevõime 2,8 miljonit reisijat aastas, siis alanud ümberehituse käigus suureneneb see kuni 5,5 miljoni inimeseni aastas. Muu hulgas tehakse pagasiala avaramaks, trammi- ja reisiterminali vaheline autoparkla ehitatakse täis ning laiendatakse piirikontrolli ja väravate alasid.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike rääkis pressikonverentsil, et reisiterminali laiendus toimub alates sellest aastast kuni 2030. aastani.

Tuvikese sõnul on praegu lennujaama läbilaskevõime 2,8 miljonit reisijat aastas. Samas koguneb juba tänavu lennujaama läbinud reisijate arvuks umbes 3,5 miljonit.

"Hommikused ja õhtused tipptunnid on meil väga tihedad ja need on hetked, kus meil ruumist puudu jääb," selgitas Tuvike.

Kuna turism kasvab ja Eesti inimesed saavad jõukamaks, lennupiletid muutuvad võrreldes teiste asjadega suhteliselt odavamaks ning majandus eeldatavasti kasvab, mis tähendab ka tihedamaid ärisuhteid teiste riikidega, ootab lennujaam edasistelt aastatel reisijate arvu jätkuvat kasvu.

Seepärast on projekteerimise lähtekohaks, et lennujaam suudaks teenindada viis miljonit reisijat aastas. Tegelikuks suutlikkuseks kujuneb Tuvikese kinnitusel 5,5 miljonit reisijat aastas.

Ümberehitus tehakse etapiviisiliselt, et see ettevõtte tegevust ja reisijate mugavust liialt ei mõjutaks. Kõige suuremad ehitustööd on plaanitud 2027.–2028. aastasse, esimene etapp algab aga juba sellel aastal.

Uuenenud iseteenindusseadmete ala. Autor/allikas: Studio Argus/Tallinna Lennujaam

"Iseteeninduse ulatuslikuma kasutuselevõtuga tegeleme juba täna. Järgmiseks kevadeks peaks avatud alal olema iseteeninduslahendus hoopis teisel tasemel," lausus Tuvike, kelle sõnul võetakse kasutusele uue põlvkonna check-in-seadmed.

Teise, suurima ja mahukaima etapi hange kuulutatakse välja alanud kuul ning see puudutab pagasi- ja kommertsala. Selle etapi käigus ehitatakse praeguse trammiterminali ja reisiterminali vahelise autoparkla ala täis.

Tuvike tõi välja, et praegu on pagasi lindile panemiseks ainult üks koht. Korralike pagasilinte on kaks, lisaks veel üks väike, tulevikus aga tuleb viis korralikku pagasilinti ehk lintide arv kahekordistub.

"Saabuvate reisijate ala liigub ülemisele korrusele, tuleb avaram pagasiala ja rohkem pagasikarusselle. Schengeni alal suurendatakse kontaktväravate arvu ning uuenevad kaubandus- ja toitlustusalad," kirjeldas Tuvike, kelle sõnul tähendab see reisijatele rohkem valikuid ning lennujaamale suuremaid äritulusid.

Ehitusajaks on planeeritud aastad 2026-2028.

Uuenenud pagasiala. Autor/allikas: Studio Argus/Tallinna Lennujaam

Kolmandas etapis laiendatakse piirikontrolli-, väravate ja kommertsalasid. Tuvikese sõnul on piirikontrolli ala samaväärne pudelikael nagu pagasiala ja selle läbilaskevõime suurendamisel tekib juurde nii ruumi kui õhku.

Piirikontrolli iseteenindusseadmete arv kahekordistub, väravate ootealasid laiendatakse. Ehitus, mis on juba alanud, vältab järgmisel ja ülejärgmisel aastal.

Neljandas etapis laiendatakse julgestuskontrolli- ja VIP-alasid ning kauplust. Seda Tuvikese sõnul praegu hankesse ei lisata, kuid projekteerimine on tehtud ja vajadusel ollakse valmis sellega alustama. Praegu on julgestusliine viis ja need on üsna efektiivsed, nii et võib-olla polegi muudatust tarvis, kuid selleks etapiks on ette nähtud aastad 2029-2030.

Aatrium ja uus saabuva pagasi ala. Autor/allikas: Studio Argus/Tallinna Lennujaam

Kokku lisandub lennujaama ümberehitusega umbes 16 500 ruutmeetrit pinda ja olemasolevast terminalist rekonstrueeritakse üle 18 000 ruutmeetri. Terminali kogupindalaks tuleb 52 500 ruutmeetrit.

Tuvike ei pidanud reisijate arvu jõudmist viie miljonini liiga optimistlikuks prognoosiks, sest baasstsenaariumi järgi jõuab see 4,6 miljonini, kuid ajalugu on näidanud, et Tallinnas on lennureisijate arv pidevalt Euroopa keskmisest kiiremini kasvanud.

Ümberehituse kogumaksumus on eeldatavasti 75 miljonit eurot, mis on lennujaama ajaloo suurim investeering.

Vaade piirikontrollile lennuvälja poolt. Autor/allikas: arhitektuuribüroo Dagopen/Tallinna Lennujaam

Toimetaja: Karin Koppel

