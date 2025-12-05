Babiš loobub kontrollist äriimpeeriumi üle ja naaseb Tšehhi etteotsa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et miljardär Andrej Babiš loobub kontrollist oma äriimpeeriumi üle ning Tšehhi president Petr Pavel lubas, et nimetab ta järgmiseks peaministriks.

Tšehhi viimased valimised võitis Babiši juhitav ANO partei, mis seejärel sõlmis koalitsioonileppe kahe väiksema populistliku parteiga. Babiš pidi aga peaministriks saamiseks ületama mõned takistused, sealhulgas huvide konfliktist lähtuvad piirangud äriimpeeriumi omanikuna.

Euroskeptikuks peetav 71-aastane Babiš teatas nüüd, et paigutab oma põllumajanduskontserni usaldusfondi ning pärast tema surma läheb ettevõte tema laste kätte. President Petr Pavel teatas seejärel, et austab valimistulemusi ning nimetab Babiši 9. detsembril ametisse, vahendas Financial Times.

Babiš, kes juhtis aastatel 2017–2021 vasaktsentristlikku kabinetti, oli juba oma esimesel ametiajal hädas huvide konfliktiga. 2021. aastal kaotas tema partei parlamendivalimised, seejärel kandideeris Babiš presidendiks, aga kaotas erukindral Petr Pavelile.

Pärast viimast valimisvõitu ja huvide konflikti lahendamist naaseb Babiš Tšehhi peaministri toolile. Kriitikud muretsevad nüüd, et tema võimule naasmine tugevdab Euroopa populistlike ja immigratsioonivastaste poliitiliste jõudude leeri.

Valimiskampaania ajal kritiseeris Babiš teravalt EL-i rände- ja kliimapoliitikat. Temast on saanud Donald Trumpi toetaja ning Babiši liitlased on Euroopa Parlamendis teinud koostööd mitmete parempopulistlike parteidega, et vaidlustada Euroopa poliitika peavoolu suunda.

Ajaleht Financial Times toob samas välja, et erinevalt Viktor Orbanist ja Robert Ficost on Babiš hoidnud distantsi Putinist. Ta on lükanud tagasi ka oma tulevase koalitsioonipartneri SPD üleskutsed lahkuda EL-ist ja NATO-st.