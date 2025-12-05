X!

Babiš loobub kontrollist äriimpeeriumi üle ja naaseb Tšehhi etteotsa

Välismaa
Tšehhi tulevane peaminister Andrej Babiš
Tšehhi tulevane peaminister Andrej Babiš Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MARTIN DIVISEK
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et miljardär Andrej Babiš loobub kontrollist oma äriimpeeriumi üle ning Tšehhi president Petr Pavel lubas, et nimetab ta järgmiseks peaministriks.

Tšehhi viimased valimised võitis Babiši juhitav ANO partei, mis seejärel sõlmis koalitsioonileppe kahe väiksema populistliku parteiga. Babiš pidi aga peaministriks saamiseks ületama mõned takistused, sealhulgas huvide konfliktist lähtuvad piirangud äriimpeeriumi omanikuna. 

Euroskeptikuks peetav 71-aastane Babiš teatas nüüd, et paigutab oma põllumajanduskontserni usaldusfondi ning pärast tema surma läheb ettevõte tema laste kätte. President Petr Pavel teatas seejärel, et austab valimistulemusi ning nimetab Babiši 9. detsembril ametisse, vahendas Financial Times

Babiš, kes juhtis aastatel 2017–2021 vasaktsentristlikku kabinetti, oli juba oma esimesel ametiajal hädas huvide konfliktiga. 2021. aastal kaotas tema partei parlamendivalimised, seejärel kandideeris Babiš presidendiks, aga kaotas erukindral Petr Pavelile.

Pärast viimast valimisvõitu ja huvide konflikti lahendamist naaseb Babiš Tšehhi peaministri toolile. Kriitikud muretsevad nüüd, et tema võimule naasmine tugevdab Euroopa populistlike ja immigratsioonivastaste poliitiliste jõudude leeri. 

Valimiskampaania ajal kritiseeris Babiš teravalt EL-i rände- ja kliimapoliitikat. Temast on saanud Donald Trumpi toetaja ning Babiši liitlased on Euroopa Parlamendis teinud koostööd mitmete parempopulistlike parteidega, et vaidlustada Euroopa poliitika peavoolu suunda.

Ajaleht Financial Times toob samas välja, et erinevalt Viktor Orbanist ja Robert Ficost on Babiš hoidnud distantsi Putinist. Ta on lükanud tagasi ka oma tulevase koalitsioonipartneri SPD üleskutsed lahkuda EL-ist ja NATO-st.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:26

Sinijärve raamatusoovitused: "Kui kõmiseb kõu" läheb peale igas vanuses lugejatele

09:25

Beaver Creeki kiirlaskumise võitis Odermatt, Luik 61.

08:59

Aastane tarbijahinnaindeksi tõus oli novembris 4,9 protsenti Uuendatud

08:59

Jamesi sööt aitas Lakersi võidule, aga ligi 19 aastat kestnud seeria lõppes

08:53

Eksperdid: juhusuhteid soodustab seksuaalne enesekindlus

08:49

"Midsomeri mõrvade" värske hooaeg jõuab esimeste seas Eesti vaatajateni

08:45

Soome, Rootsi ja Taani liituvad Norfolkis paikneva NATO väejuhatusega

08:36

Elu hakkas keerukaks minema miljard aastat seniarvatust varem

08:32

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:15

Babiš loobub kontrollist äriimpeeriumi üle ja naaseb Tšehhi etteotsa

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.12

Sõja 1380. päev: Ukraina kaitsejõud ründasid üht Venemaa suurimat keemiaettevõtet Uuendatud

04.12

Lukas jäi Tartu Isamaa fraktsioonist välja, Kärner sai sisse Uuendatud

04.12

Hasartmängumaksu langetamist toetanud Võrklaev: see on aasta halvim seadus

04.12

Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

04.12

Raport: Putin pidi andma käsu Sergei Skripali mürgitamiseks

04.12

Ministeeriumid on jõulupreemiad asendanud tulemustasuga

04.12

Merz: Balti riikide kaitsmine on Saksamaa otsene huvi

04.12

Kütusemüüjad tunnistavad hinnasõja jätkumist

04.12

Läänemaal lagunes juba uus koalitsioon

04.12

Sotsid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

ilmateade

loe: sport

09:25

Beaver Creeki kiirlaskumise võitis Odermatt, Luik 61.

08:59

Jamesi sööt aitas Lakersi võidule, aga ligi 19 aastat kestnud seeria lõppes

08:09

Mai Narva jagab Pühajärve kiirmaleturniiril avapäeva järel esikohta

04.12

Suurepäraselt tabanud Monaco nihutas Euroliiga punktirekordit

loe: kultuur

09:26

Sinijärve raamatusoovitused: "Kui kõmiseb kõu" läheb peale igas vanuses lugejatele

04.12

Galerii: Juhan Liivi muuseumi uus püsinäitus avab luuletaja omailma Uuendatud

04.12

Eesti Raadio Laste Laulustuudio toob publiku ette uue versiooni Pärdi lastekantaadist

04.12

Ilmus Nõukogude Eesti tätoveerimiskultuuri tutvustav raamat

loe: eeter

08:49

"Midsomeri mõrvade" värske hooaeg jõuab esimeste seas Eesti vaatajateni

04.12

Ajaloolane Bettany Hughes: suur osa ajaloost on suhtekorraldus

04.12

Kuula: Eesti Laul 2026 avalikustas võistluslood

04.12

Iisrael sai loa osaleda 2026. aasta Eurovisioonil

Raadiouudised

04.12

Päevakaja (04.12.2025 18:00:00)

04.12

Saaremaa uus võimuliit asub eelarvet muutma

04.12

Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust

04.12

Valitsus kiitis heaks viibimiskeelu muudatusettepanekud

04.12

Raadiouudised (04.12.2025 15:00:00)

04.12

Tartu kultuurikeskus Siuru sai ehitusloa

04.12

Riigikogu arutab energiamajanduse arengukava

04.12

Reedel sajab kohati vähest vihma

04.12

Raadiouudised (04.12.2025 12:00:00)

04.12

Rõuge vald müüb Misso koolimaja

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo