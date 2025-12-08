FIFA andis oma esimese rahupreemia president Trumpile

X!

Foto: SCANPIX/REUTERS/Jonathan Ernst
USA tänasele presidendile Donald Trumpile meeldivad auhinnad ja meeldivad paigad, kus neid jagatakse. Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA on otsustanud hakata välja andma iga-aastast rahupreemiat ja esimesena sai selle USA president Donald Trump.

Esimene FIFA rahupreemia anti välja Washingtonis MM-finaalturniiri alagruppide loosimisel. FIFA president Gianni Infantino on korduvalt rõhutanud oma suurt sõprust Donald Trumpiga ning kutsunud üles teda toetama, kuna Trump ajab õiget asja.

"Härra president, kas teile on teatatud, et te saate täna esimese rahupreemia?" küsis ajakirjanik Trumpi käest.

"Mulle ei ole öeldud. Selle kohta liigub kuulujutt, aga mulle pole seda öeldud. See oleks suur au ja ma olen Gianni suur fänn, nagu te teate," vastas Trump.

Rahupreemia tuligi Trumpile. Auhinna ametlik nimi on FIFA rahupreemia – jalgpall ühendab maailma.

"Sügisel jäi Donald Trump ju Nobeli rahupreemiast ilma ja siis FIFA kuulutas, et nemad hakkavad ka andma igal aastal rahupreemiat välja ning seda siis inimesele, kes nende silmis on andnud silmapaistva panuse rahusse või inimeste kokkutoomisesse," lausus ERR-i sporditoimetaja Debora Saarnak.

"Palun tervitage FIFA rahuauhinna esimest võitjat, Ameerika Ühendriikide 45. ja 47. presidenti, härra Donald J. Trumpi. Palun. Härra president, see on teie auhind, see on teie rahuauhind. See on ilus medal, mida te saate kanda kõikjal, kuhu soovite minna," sõnas FIFA president Gianni Infantino Trumpile auhinda andes.

Medal, eriti veel kuldmedal, on midagi sellist, mille nimel sportlased peavad nägema kurja vaeva. Saarnaki hinnangul võivad sportlased autasu üle pigem naerda ning ei võta uut preemiat tõsiselt.

"Aga mis kõige tähtsam, ma tahan lihtsalt kõiki tänada. Maailm on nüüd turvalisem koht. Ameerika Ühendriikidel ei läinud aasta tagasi eriti hästi ja ma pean ütlema, et oleme täna maailma ägedaim riik ja me kavatseme seda nii hoida. Tänan teid kõiki. Tänan teid. Head aega ja Gianni, see on tohutu au. Tänan!" lausus Trump oma tänukõnes.

Trump on ennegi üritanud kaaperdada kogu tähelepanu spordiüritustel.

"Suvel toimusid Ameerikas jalgpalliklubide jalgpallimeistrivõistlused ja seal andis võitjale London Chelsea klubile karika üle ei keegi muu, kui Trump isiklikult. Talle anti selged juhised, millega olid ka mängijad ise kursis, et tuled lavale, annad karika kaptenile ja lahkud lavalt, aga kuidas sa sellisest tähesärast lahkud? Ta jäi jällegi kohmetult sinna seisma. Infantinot oli ka näha, kes viipas käega, et tule nüüd ära, las mängijad poseerivad uhkelt oma karikaga, aga ei. Teda see ei häirinud. Trumpi selja taga seisis näiteks selline superstaar nagu Cole Palmer, kes oli silmnähtavalt väga segaduses. Tegi seal nägusid, et kuulge, et kuidas me siis nüüd poseerime," kirjeldas Saarnak.

Saarnaki hinnangul ei tohiks Infantino FIFA presidendina oma poliitilist poolehoidu nii avalikult välja näidata, kuna FIFA põhikirjas on selgelt kirjas, et organisatsioon peab jääma poliitikat ja religiooni puudutavates küsimustes erapooletuks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm"

