USA kiitis heaks Nvidia võimsate kiipide müügi Hiinale

"Olen teavitanud Hiina presidenti, et Ühendriigid lubavad Nvidial tarnida oma H200 tooteid heakskiidetud klientidele Hiinas ja teistes riikides tingimustel, mis võimaldavad jätkuvalt tugevat riiklikku julgeolekut," teatas Trump.

Enne esmaspäevast teadaannet ei lubanud USA riikliku julgeoleku kaalutluste tõttu Nvidial tarnida oma kõige kaasaegsemaid kiipe Hiinasse. Trumpi viimane samm on Nvidia jaoks suur võit, sest ettevõtte juht Jensen Huang on juba mitu kuud teinud selle nimel Valges Majas lobitööd.

Trump teatas, et Nvidia maksab USA-le 25 protsenti Hiinasse tarnitud kiipide tulust, mis on rohkem kui 15 protsenti, milles varem Nvidiaga piirangute kaotamiseks sõlmitud lepingus kokku lepiti.

USA meedia andmetel on mitu senaatorit väljendanud võimaliku kokkuleppe pärast tõsist muret. Eelmisel nädalal saatsid demokraatidest senaatorid Elizabeth Warren ja Andy Kim kaubandusminister Howard Lutnickile kirja, milles nad väljendasid muret kiipide müümise pärast.

Huang ise on pärast Trumpi ametisseastumist teinud USA võimudega tihedat koostööd ning külastab nüüd sageli Valget Maja. Ta osales ka õhtusöögil, mille käigus Valge Maja võõrustas Saudi Araabia juhti Mohammed bin Salmanit. Lisaks on Huang lubanud, et Nvidia investeerib järgmise nelja aasta jooksul USA tehisintellekti taristu arendamisse 500 miljardit dollarit.

Trumpi administratsioon suhtub tehisintellekti ja muude kõrgtehnoloogiate reguleerimisse ka riigisiseselt leebemalt, seistes silmitsi Hiina ettevõtete esiletõusuga selles sektoris.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et mõned Valge Maja ametnikud toetavad H200 kiipide eksporti, kuna see võimaldab Nvidial konkureerida Hiina tehnoloogiafirmadega. Nvidia pressiesindaja teatas, et piirangute kaotamine aitab luua töökohti USA-s.

Nvidia võimsaimate kiipide eksport Hiinasse keelati pärast Joe Bideni administratsiooni järjestikuseid piiranguid. USA üritas nii pidurdada Hiina tehnoloogiasektori arengut. Bideni administratsiooni ametnik Aaron Bartnick ütles, et viimane USA samm parandab oluliselt Hiina võimekust kiipide vallas.

"See otsus lubada H200 müüki Hiinale on nii lühinägelik," ütles Bartnick, kes nüüd töötab Columbia ülikoolis.