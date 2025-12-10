Trump: USA hõivas Venezuela ranniku lähedal tankeri

Ameerika Ühendriigid hõivasid Venezuela ranniku lähedal suure naftatankeri, teatas president Donald Trump kolmapäeval. USA ja Venezuela vahelised pinged on viimaste nädalate jooksul kasvanud.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on viimaste nädalate jooksul suurendanud survet Venezuela presidendile Nicolás Madurole, keda on Ameerika Ühendriikides süüdistatud narkoterrorismis. USA on läbi viinud rea sõjalisi rünnakuid Kariibi merel ja Vaikse ookeani idaosas laevadele, mille puhul vabariiklaste administratsioon on väitnud, et need veavad narkootikume.

"Oleme just Venezuela rannikul arestinud tankeri. Suure tankeri, väga suure, tegelikult suurima, mis eales arestitud," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele kolmapäeval, lisades, et USA-l oli hea põhjus aluse vahi alla võtmiseks.

Trump ütles, et "toimuvad ka muud asjad", kuid ei pakkunud lisateavet, öeldes, et räägib sellest hiljem lähemalt.

Arestimise viis läbi USA rannavalve mereväe toel, ütles USA ametnik, kes soovis jääda anonüümseks. Ametnik lisas, et arestimine viidi läbi USA õiguskaitseorganite loal.

Maduro on väitnud, et USA sõjaliste vägede koondumise eesmärk Venezuela lähedale on tema kukutamine ja OPEC-i riigi tohutute naftavarude üle kontrolli saavutamine.

Alates septembri algusest on Trumpi administratsioon Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnas kahtlustatavate narkolaevade vastu korraldanud üle 20 rünnaku, milles on hukkunud üle 80 inimese.

Ekspertide sõnul võivad rünnakud olla ebaseaduslikud, kuna avalikult on vähe või polegi tõendeid selle kohta, et paadid veavad narkootikume või et oli reaalne põhjus alust rünnata. Selle asemel, et laevad peatada, nende last arestida ja meeskond üle kuulata, on USA otsustanud rünnakute kasuks.