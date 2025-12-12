X!

Kantar Emor: Keskerakonna toetus on hakanud eestlaste seas kasvama

Eesti
Kui varem vedas Keskerakonna reitingu tõusu toetuse kasv muukeelsete vastajate seas, siis pärast Tallinnas tagasi võimule saamist on hakanud partei toetus tõusma ka eestlastest vastajate seas.
Kui varem vedas Keskerakonna reitingu tõusu toetuse kasv muukeelsete vastajate seas, siis pärast Tallinnas tagasi võimule saamist on hakanud partei toetus tõusma ka eestlastest vastajate seas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR, kollaaž: JJ Oidermaa
Eesti

Keskerakonna toetus tõusis Kantar Emori detsembriküsitluses 21 protsendile, mis on erakonna parim tulemus alates üle-eelmistest riigikogu valimistest 2019. aasta märtsis. Kui varem vedas Keskerakonna reitingu tõusu toetuse kasv muukeelsete vastajate seas, siis pärast Tallinnas tagasi võimule saamist on hakanud partei toetus tõusma ka eestlastest vastajate seas.

Detsembris juhib erakondade reitingute edetabelit endiselt Isamaa 24 protsendilise toetusega, kuid väheneva vahega teisel kohal oleva Keskerakonna ees.

Keskerakonna toetus oli detsembris 21 protsenti. Sellest kõrgem oli Keskerakonna reiting Kantar Emori küsitlustes viimati veebruaris 2019 ehk vahetult enne riigikogu valimisi.

Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul on Keskerakonna toetus hakanud kasvama eestlaste hulgas. Kui näiteks aasta tagasi detsembris oli Keskerakonna toetus eestlastest vastajate seas viis protsenti, siis värskes küsitluses 10 protsenti.

"Siin võib olla Tallinna uue koalitsiooni mõju, kus liit Isamaaga on muutnud Keskerakonda vastuvõetavamaks ka eestlastele," hindas Voog. Ta lisas, et Keskerakonna toetuse kasv võis tulla ka Isamaa arvelt, sest kahe erakonna valijaskondade lähedus on suurenenud.

Järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 15 protsendi, Reformierakond 14 protsendi ja EKRE 12 protsendiga. Kuuendal kohal jätkavad Parempoolsed üheksa protsendiga.

Ülejäänud erakondade reitingud on alla valimiskünnise. Eesti 200 toetus oli kolm, ERK-l kaks, Rohelistel ja erakonnal Koos mõlemal üks protsent.

Valituskoalitsiooni summaarne reiting oli detsembris 16,3 protsenti.

Oma eelistust ei osanud detsembris välja tuua 25 protsenti vastanutest.

Kui eelistuseta vastajaid arvesse võtta, toetas Isamaad detsembris 18 protsenti, Keskerakonda 16 protsenti, SDE-d 11 protsenti, Reformierakonda 10 protsenti, EKRE-t üheksa ja Parempoolseid seitse protsenti.

Toetused rahvusrühmades

Eestlastest vastajate seas oli oktoobris esikohal Isamaa 27 protsendiga. Järgnesid SDE 17 protsendi, Reformierakond 16 protsendi, EKRE 14 protsendi ning Parempoolsed ja Keskerakond mõlemad 10 protsendiga. Eesti 200 toetus oli eestlastest valijate seas kolm protsenti.

Muust rahvusest vastajate seas on suveräänne liider Keskerakond, mis sai selles vastajarühmas 73 protsenti toetust.

Isamaa toetus oli muust rahvusest valijate seas seitse ja erakonnal Koos kuus protsenti. Ülejäänud suuremate erakondade toetus muust rahvusest vastajate seas jäi vahemikku kaks kuni neli protsenti.

Toetused vanuserühmades

Kui varasemalt domineeris Isamaa pea kõigis vanuserühmades, siis detsembris oli pilt juba kirjum ja Isamaa oli populaarseim valik vaid ühes vanuserühmas.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond oli kõige populaarsem valik nii vanuserühmas 18-24 eluaastat (34 protsenti) kui ka vanuserühmas 25-34 eluaastat (27 porotsenti).

Keskerakond oli populaarseim kõige eakamas vanuserühmas 75+ (25 protsenti), aga ka vanuserühmas 35-49 eluaastat (26 protsenti).

Vanusrühmas 50-64 eluaastat oli Isamaa ja Keskerakonna toetus võrdne (23 protsenti) ning vanuserühmas 65-74 eluaastat oli populaarseim Isamaa (25 protsenti).

Isamaa oli populaarsuselt teine valik vanuserühmades 18-24, 25-34, 35-49 ja 75+.

Muutused aasta algusest

Kui võrrelda detsembritulemusi jaanuarikuise küsitlusega, on suurim tõusja olnud Keskerakond, mida jaanuaris toetas 13 protsenti, detsembris aga 21 protsenti.

Mõnevõrra on oma baastaset õnnestunud tõsta ka Parempoolsetel, mida jaanuaris toetas seitse protsenti ja aasta kolmel viimasel kuul üheksa protsenti.

Ülejäänud erakondade toetused on püsinud aasta algusega võrreldes samal tasemel või veidi langenud: Isamaa 26→24, Reformierakond 16→14, SDE 16→15, EKRE 14→12, Eesti 200 3→3.

Kantar Emor küsitles veebi- ja telefoni teel 3.–10. detsembrini 1621 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates uuringutulemusi Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:12

Terviseamet: leetrite vastu vaktsineerituse tase Eestis pole piisav

07:05

Riik ja amet tahavad Tallinnas Balti jaama busside seisuplatsi säilitada

06:58

Stubb: me kõik otsime Ukraina sõjas lõppmängu

05:54

Trump andis märku valmisolekust toetada Ukraina julgeolekugarantiisid

04:46

Kantar Emor: Keskerakonna toetus on hakanud eestlaste seas kasvama

04:44

Parlamendierakondade hinnangul riigikogus presidenti ära valida ei õnnestu

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Asi: ma pole kindlasti nõus väitega, et prokuratuur tuleks laiali saata

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.12

Ukraina ründas esmakordselt Vene naftapuurtorni Kaspia merel Uuendatud

11.12

Eesti saab uue väikesaare

11.12

Kohus mõistis Aivo Petersoni riigireetmises süüdi Uuendatud

11.12

Jaapan ja USA vastasid Hiina-Vene ühisele õhupatrullile oma jõudemonstratsioniga

11.12

WSJ: Trumpi rahuplaan näeb ette laialdast koostöö taastamist Venemaaga

10.12

President Karis: ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi

11.12

Eesti telekomifirmad valmistuvad tuleval aastal hindu tõstma

11.12

Tartu Annelinna kerkib uus ärilinnak

11.12

Tsihhanovskaja viib Leedu tegevuse tõttu oma büroo Vilniusest Varssavisse

10.12

Tallinna uus linnapea maksis hüvitist ka Levandile

ilmateade

loe: sport

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

11.12

ETV spordisaade, 11. detsember

loe: kultuur

11.12

Galerii: Peeter Laurits avas näituse "Triksterid taasmetsastavad Eedenit"

11.12

Marko Mäetamm: kunstnikul on alati ruumipuudus

11.12

Vilen Künnapu esitleb ARS-i projektiruumis uusi suuremõõtmelisi maale

11.12

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat" Uuendatud

loe: eeter

11.12

Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo

11.12

Kokk: mahlase jõuluprae valmistamiseks on vaja teada mõnda praktilist nippi

11.12

Zooloog: angerja söömine käib tänapäeval selle kala väljasuremise hinnaga

11.12

Sisulooja: sotsiaalmeedia sõltuvuslike võtete ohvrid on ka täiskasvanud

Raadiouudised

11.12

Tööd alustas tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatus

11.12

Kikepera looduskaitselal toimuvad metsa-ala soostamise tööd peatati

11.12

Hotellid ja restoranid loodavad tulusat detsembrit

11.12

Päevakaja (11.12.2025 18:00:00)

11.12

Psühhiaater Nõo surmasõitjast: politsei lükkab liialt vastutust tervishoiule

11.12

Venemaa on viimase aasta jooksul tugevdanud Soome-vastast kampaaniat

11.12

Raadiouudised (11.12.2025 15:00:00)

11.12

Tartu Annelinna planeeritakse uut ärilinnakut

11.12

Tallinna uus linnavalitsus jätab paika mitmed eelmise linnavalitsuse algatused

11.12

Raadiouudised (11.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo