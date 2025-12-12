Kantar Emor: Keskerakonna toetus on hakanud eestlaste seas kasvama

Keskerakonna toetus tõusis Kantar Emori detsembriküsitluses 21 protsendile, mis on erakonna parim tulemus alates üle-eelmistest riigikogu valimistest 2019. aasta märtsis. Kui varem vedas Keskerakonna reitingu tõusu toetuse kasv muukeelsete vastajate seas, siis pärast Tallinnas tagasi võimule saamist on hakanud partei toetus tõusma ka eestlastest vastajate seas.

Detsembris juhib erakondade reitingute edetabelit endiselt Isamaa 24 protsendilise toetusega, kuid väheneva vahega teisel kohal oleva Keskerakonna ees.

Keskerakonna toetus oli detsembris 21 protsenti. Sellest kõrgem oli Keskerakonna reiting Kantar Emori küsitlustes viimati veebruaris 2019 ehk vahetult enne riigikogu valimisi.

Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul on Keskerakonna toetus hakanud kasvama eestlaste hulgas. Kui näiteks aasta tagasi detsembris oli Keskerakonna toetus eestlastest vastajate seas viis protsenti, siis värskes küsitluses 10 protsenti.

"Siin võib olla Tallinna uue koalitsiooni mõju, kus liit Isamaaga on muutnud Keskerakonda vastuvõetavamaks ka eestlastele," hindas Voog. Ta lisas, et Keskerakonna toetuse kasv võis tulla ka Isamaa arvelt, sest kahe erakonna valijaskondade lähedus on suurenenud.

Järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 15 protsendi, Reformierakond 14 protsendi ja EKRE 12 protsendiga. Kuuendal kohal jätkavad Parempoolsed üheksa protsendiga.

Ülejäänud erakondade reitingud on alla valimiskünnise. Eesti 200 toetus oli kolm, ERK-l kaks, Rohelistel ja erakonnal Koos mõlemal üks protsent.

Valituskoalitsiooni summaarne reiting oli detsembris 16,3 protsenti.

Oma eelistust ei osanud detsembris välja tuua 25 protsenti vastanutest.

Kui eelistuseta vastajaid arvesse võtta, toetas Isamaad detsembris 18 protsenti, Keskerakonda 16 protsenti, SDE-d 11 protsenti, Reformierakonda 10 protsenti, EKRE-t üheksa ja Parempoolseid seitse protsenti.

Toetused rahvusrühmades

Eestlastest vastajate seas oli oktoobris esikohal Isamaa 27 protsendiga. Järgnesid SDE 17 protsendi, Reformierakond 16 protsendi, EKRE 14 protsendi ning Parempoolsed ja Keskerakond mõlemad 10 protsendiga. Eesti 200 toetus oli eestlastest valijate seas kolm protsenti.

Muust rahvusest vastajate seas on suveräänne liider Keskerakond, mis sai selles vastajarühmas 73 protsenti toetust.

Isamaa toetus oli muust rahvusest valijate seas seitse ja erakonnal Koos kuus protsenti. Ülejäänud suuremate erakondade toetus muust rahvusest vastajate seas jäi vahemikku kaks kuni neli protsenti.

Toetused vanuserühmades

Kui varasemalt domineeris Isamaa pea kõigis vanuserühmades, siis detsembris oli pilt juba kirjum ja Isamaa oli populaarseim valik vaid ühes vanuserühmas.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond oli kõige populaarsem valik nii vanuserühmas 18-24 eluaastat (34 protsenti) kui ka vanuserühmas 25-34 eluaastat (27 porotsenti).

Keskerakond oli populaarseim kõige eakamas vanuserühmas 75+ (25 protsenti), aga ka vanuserühmas 35-49 eluaastat (26 protsenti).

Vanusrühmas 50-64 eluaastat oli Isamaa ja Keskerakonna toetus võrdne (23 protsenti) ning vanuserühmas 65-74 eluaastat oli populaarseim Isamaa (25 protsenti).

Isamaa oli populaarsuselt teine valik vanuserühmades 18-24, 25-34, 35-49 ja 75+.

Muutused aasta algusest

Kui võrrelda detsembritulemusi jaanuarikuise küsitlusega, on suurim tõusja olnud Keskerakond, mida jaanuaris toetas 13 protsenti, detsembris aga 21 protsenti.

Mõnevõrra on oma baastaset õnnestunud tõsta ka Parempoolsetel, mida jaanuaris toetas seitse protsenti ja aasta kolmel viimasel kuul üheksa protsenti.

Ülejäänud erakondade toetused on püsinud aasta algusega võrreldes samal tasemel või veidi langenud: Isamaa 26→24, Reformierakond 16→14, SDE 16→15, EKRE 14→12, Eesti 200 3→3.

Kantar Emor küsitles veebi- ja telefoni teel 3.–10. detsembrini 1621 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates uuringutulemusi Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.