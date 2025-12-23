Turu-uuringud: Keskerakond püüdis Isamaa kinni

Detsembris tõusis Keskerakonna toetus seni pikalt liidripositsiooni hoidnud Isamaaga võrdsele tasemele – mõlema partei toetus oli 22 protsenti.

Märtsis Turu-uuringute küsitlustes aasta kõrgeimale tasemele (29 protsendile) kerkinud Isamaa toetus on olnud languses alates oktoobrist, kui toimusid kohalikud valimised.

Keskerakonna toetus on tõusnud alates märtsikuisest madalseisust, mil partei toetus oli 13 protsenti.

Turu-uuringute AS-i aasta viimases küsitluses jagasid kolmandat ja neljandat kohta Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE, mida mõlemat toetas 15 protsenti.

Reformierakonna toetus oli 12 ja Parempoolsetel seitse protsenti.

Valitsuskoalitsiooni kuuluva Eesti 200 toetus langes detsembris ühele protsendile.

Viimane küsitlus toimus 4.–10. detsembril. Üle-eestiliselt küsitleti 877 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest kolmandik koguti telefoni- ja 2/3 veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad (valimiseelistust omas 73 protsenti küsitletutest).