Merz: USA-le saadeti Ukraina territoriaalsete järeleandmiste ettepanek

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles neljapäeval, et USA presidendile Donald Trumpile saadeti kolmapäeval ettepanek territoriaalsete järeleandmiste kohta, mida Ukraina on sõja lõpetamiseks Venemaaga valmis tegema.

Merzi sõnul saadeti ettepanek pärast seda, kui Euroopa liidrid olid kolmapäeval Trumpiga telefoni teel rääkinud.

"See puudutab peamiselt küsimust, milliseid territoriaalseid järeleandmisi on Ukraina valmis tegema," ütles Merz.

Ta hoiatas siiski, et lõpuks "peavad sellele küsimusele vastama Ukraina president ja Ukraina rahvas".

Merz ütles ühisel pressikonverentsil NATO juhi Mark Ruttega, et "oleks viga sundida Ukraina presidenti rahule, mida tema rahvas pärast nelja aastat kannatusi ja surma ei aktsepteeri".

Trump väljendas kolmapäeval kannatamatust Ukraina ja selle Euroopa liitlaste Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa suhtes.

Merzi sõnul on nädalavahetusel kavas edasised kõnelused ameeriklastega ning rahvusvaheline kohtumine Ukraina teemal "võiks toimuda järgmise nädala alguses".

"See, kas Ameerika valitsus osaleb või mitte, sõltub suuresti ühistest dokumendikavanditest, mille kallal praegu töötatakse," ütles Merz.

Merz rõhutas käimasolevatel kõnelustel kolme eesmärki, millest esimene on "relvarahu, mis lõpetaks lõpuks selle kohutava sõja".

"Teiseks peab see relvarahu olema tagatud tugevate juriidiliste ja materiaalsete garantiidega. Kolmandaks peab iga läbiräägitud lahendus kaitsma Euroopa julgeolekuhuvisid ning see ei tohi tulla NATO ja Euroopa Liidu ühtsuse arvelt," ütles Merz.