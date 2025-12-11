Zelenski sõnul tahab USA luua Donetski oblastisse vabamajandustsooni

"Ukraina väed taanduksid Donetski oblastist ja väidetav kompromiss on see, et Vene väed ei sisene sellele alale," teatas Zelenski.

Zelenski ütles, et USA ettepaneku kohaselt ei peaks Venemaa viima välja oma vägesid Donetski oblastist ega oma positsioonidelt lõunapoolses Hersoni ja Zaporižžja oblastis. Samas peaksid venelased lahkuma Harkivi, Dnipropetrovski ja Sumõ oblastist

Zelenski sõnul nõuaksid kõik võimalikud territoriaalsed järeleandmised referendumi korraldamist.

"Usun, et Ukraina rahvas vastab sellele küsimusele. Olgu see siis valimiste või referendumi kaudu, rahval peab olema sõnaõigus," teatas Zelenski.

USA väljaanne Axios teatas neljapäeval, et laupäeval toimub Pariisis kõrgetasemeline kohtumine USA, Ukraina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia ametnike vahel. Axiose allikate teatel arutatakse kohtumisel Trumpi ettepanekuid.

Ukrainat, Saksamaad, Prantsusmaad ja Suurbritanniat peaksid kohtumisel esindama nende riikide riikliku julgeoleku nõunikud. Pole veel selge, kas kohtumisel osaleb ka USA välisminister Marco Rubio, kes on praegu ka Trumpi riikliku julgeoleku nõunik.