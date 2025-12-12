X!

Briti meedia: relvajõudude minister võib võtta üle leiboristide juhtimise

Briti relvajõudude minister Al Carns
Briti relvajõudude minister Al Carns
Peaminister Keir Starmeri reiting on madal ning Briti meedia otsib juba uut leiboristide juhti, kes võiks võtta üle valitsuse juhtimise. Ajaleht The Telelgraph kirjutab, et järgmiseks leiboristide juhiks võib kerkida kuningliku merejalaväe endine ohvitser Al Carns, kes praegu on Suurbritannia relvajõudude minister.

Briti relvajõudude minister töötab kaitseministri all ning tema vastutusvaldkond hõlmab relvajõudude igapäevast poliitilist juhtimist. Carns vastutab seetõttu ka sõjaliste operatsioonide ja sõjaks ettevalmistumise eest. 

Šotimaal sündinud Carns oli varem kuningliku merejalaväe ohvitser, tema teenistuskäik on laitmatu ning nüüd proovib ta kätt poliitikas. Carns ütles ajalehele The Telegraph, et tema fookuses on Suurbritannia julgeoleku parandamine. 

"Sellepärast ma sellesse mängu üldse astusingi, et muuta meid kõige turvalisemaks riigiks, aga ka selleks, et see riik oleks Euroopa parim ja üks parimaid riike maailmas, mida ta minu arvates ongi," ütles Carns. 

"Praegu kannavad paljud inimesed seda riiki maha, külvates lõhesid. Nad on vihased, agressiivsed. See riik on tegelikult suurepärane. Sisserändest räägitakse palju. Jah, me peame saama selle kontrolli alla, peame sellega tegelema. Aga peaksime olema ka uhked, et paljud inimesed tahavad sellesse riiki tulla, peame tagama, et see oleks kontrollitud ja seda tehtaks õigel viisil," lisas Carns.

Carns valiti 2024. aastal Briti parlamenti ning septembris määrati ta relvajõudude ministriks. Briti meedias levivad nüüd väited, et Carns võib võtta üle leiboristide juhtimise. Carns ise ütles, et keskendub praegu Briti relvajõudude juhtimisele. 

"Ma ei usuks kõike, mida meediast loetakse. Liigub palju legende, müüte, valeinformatsiooni," rääkis Carns. 

The Telegraph leiab siiski, et ta ei anna konkreetset vastust oma poliitiliste ambitsioonide kohta. Carnsi sõnul peab riik praegu tugevdama veel nii oma küberjulgeolekut kui ka sõjaväeluuret. Ta tõi veel välja, et paljude kriiside allikaks on praegu Venemaa. 

"Mitu korda on Nigel Farage olnud saates Russia Today (Kremli rahastatud uudistekanal)? Kui see konflikt algas, keda ta selles süüdistas? On aeg tõsiseks poliitikaks, tõsiseks valitsuseks, tõsiseks kriisiajaks kogu Euroopas ja maailmas ning me räägime inimesest, kes oli Russia Todays," rääkis Carns. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

