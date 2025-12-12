Jakobson: koalitsioon Isamaaga taastas Keskerakonna varasema positsiooni

Keskerakonna toetus tõusis Kantar Emori detsembriküsitluses 21 protsendile, mis on erakonna parim tulemus alates üle-eelmistest riigikogu valimistest 2019. aastal. Politoloog Mari-Liis Jakobsoni sõnul on koalitsioon Isamaaga taastanud Keskerakonna varasema positsiooni.

Keskerakonna toetus tõusis Kantar Emori detsembriküsitluses 21 protsendile, mis on erakonna parim tulemus alates üle-eelmistest riigikogu valimistest 2019. aastal.

Keskerakonna toetus kasvas aasta algul venekeelse valijaskonna hulgas. Nüüd aga on hakanud Keskerakonda toetama eestlased, ütles Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog

"Ma arvan, et siin see koostöö Isamaaga on muutnud ka Keskerakonda oluliselt vastuvõetavamaks ka Eestlaste hulgas. Et kui Isamaale kui rahvusliku poliitilise jõu lipulaevale on see vastuvõetav, siis on see selge märk paljudele," sõnas Voog.

Politoloog Mari-Liis Jakobson täheldas, et koalitsioon Isamaaga on taastanud Keskerakonna varasema positsiooni.

"Toetus Keskerakonnale langes eestikeelsete valijate hulgas ju paljuski erakonna sisevalimistega seoses 2023. aasta lõpul. Mingis mõttes me võime öelda, et nende toetus on taastunud pärast päris pikka madalseisu," ütles Jakobson.

Poliitikaekspert ja SALK-I juht Tarmo Jüristo hinnangul andis Keskerakonna populaarsuse tõusule hoogu aeg, kui Tallinnas lagunes nelikliidu koalitsioon.

"Kus oli mäletatavasti palju segadust ja kummalisi seiklusi erinevas suunas. Keskerakond sellest segadusest kindlasti sellel hetkel võitis. Nad said hoida sellise justkui apoliitilise professionaalse linnavalitsuse kuvandit," märkis Jüristo.

Keskerakonna toetuse kasvuga samaaegselt on veidi vähenenud toetus Isamaale. Jüristo sõnul ei pruugi kõigile Isamaa toetajatele meeldida koostöö Keskerakonnaga.

Aasta jooksul on olnud stabiilne Parempoolsete toetus. Parempoolsed osalesid esimest korda kohalikel valimistel.

"See on stabiilne, aga siin ei ole näha ka suurt tõusu, mis oleks sellele uuele erakonnale parem," täheldas Voog.

Jakobsoni sõnul oli Parempoolsete eesmärk ennast tõestada kohalikel valimistel ning nüüd tuleb valmistuda riigikogu valimisteks.

"Eestis on ju tulnud ja läinud mitmeid erakondi selles sektoris nii, et kindlasti pole neile midagi antud. Nad ei ole üksinda oma ideoloogilises sektoris. Hästi palju sõltub sellest, mida nad ise suudavad selle toetuse säilitamiseks teha, aga ka milliseid eksimusi konkurendid endale lubavad," rääkis Jakobson.