Jõuluperiood tõotab turismis tulla viimaste aastate parim

Majandus
Foto: Siim Lõvi /ERR
Turism Eestis näitab küll paranemise märke, kuid pandeemiaeelsele tasemele veel ei küündi. Soome turistide arvu vähenemist kompenseerib lätlaste suurem osakaal.

Eesti turisminäitajad püsivad küll stabiilsed, kuid jäävad endiselt alla pandeemiaeelsele tasemele. Suurt osa selles mängib Vene turisti kadumine.

"Kui me vaatame turistide ööbimiste arvu esimese kümne kuuga, siis see on (aasta võrdluses) praktiliselt samaks jäänud, kasv on 0,5 protsenti. Kui me võrdleme aastaga 2019, siis turistide ööbimiste arv on 15 protsenti väiksem. Ja kui võtta Vene turistid välja sellest numbrist, siis turistide arv on siiski peaaegu viis protsenti vähem, kui oli enne pandeemiat," rääkis hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimees Madis Laid.

Aasta lõpus näeb turismisektoris paranemist, eriti jõuluperioodil, kuid piirkonniti on pilt ebaühtlane.

"November on näidanud natuke paremaid numbreid, kui eelmise aastaga võrrelda, ja detsember näitab tugevamaid numbreid kui eelmisel aastal. Märgilise tähtsusega on ka see, et jõuluperiood on parem, kui on olnud eelnevad aastad ja isegi enne pandeemiat. Aga märkimist tasub kindlasti ka see, et see kasv tuleb kahjuks ainult Harjumaa ja Tallinna (pealt). Tartu, Pärnu, Haapsalu – seal on siiski nõrgad numbrid," lausus Laid.

Ehkki Soome turiste peatub meil kõige rohkem, moodustades 36 protsenti kõigist välisturistidest, on juba pool aastat järjest näha, et soomlasi reisib siia üha vähem.

"Soomega võrreldes meie toiduhinnad on juba kuskil 97 protsenti, koroonakriisieelsel ajal oli see 60 protsendi kandis, nii et see on ikka märgatav kasv. Ja see on ka ilmselt üks põhjuseid, miks Soome turist on ära langenud meie jaoks. Soomlased ise reisivad ka kuskil 20 protsenti vähem praegu kui Covidi-eelsetel aegadel, Soome majandusel ju läheb ka suhteliselt nõrgalt," ütles LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

Meie turisminäitajaid kompenseerivad Balti naabrid, eriti Läti. Võrreldes 2019. aastaga on pea 50 protsendi võrra kasvanud just lätlaste külastatavus.

"Läti ja Leedu turistide arv on päris märkimisväärselt kasvanud ja seal me oleme suutnud kuidagi näida atraktiivsena. Mis seal taga on, peab nende turismiettevõtjate käest küsima. Euroopa sees ka Kreeka ja Belgia paistavad silma, sealt on rohkem turiste, aga eelkõige tõesti Läti, Leedu," lausus Tapver.

Toimetaja: Marko Tooming

