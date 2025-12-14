Esmaspäev toob sooja õhu ja libedad teed

Eeolev ööpäev toob niiske ja sooja õhu ning esialgu ka libedad teed.

Eelolev öö on Eestis pilves ja sajune. Sajab vihma ja lörtsi, mandril sekka jäävihma, öö hakul Ida-Eestis ka lund. Jäiteoht on väga suur. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu harveneb. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, rannikul kuni 11, saartel läänetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis.

Õhutemperatuur on -3 kuni 3 kraadi, saartel ja läänerannikul tõuseb 4 kuni 8 kraadini.

Hommik on pilves. Saartel sajab vihma, mandril on paiguti udu. Sisealadel on libedaid teid. Puhub edelatuul 2 kuni 8, saarte rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0st kuni 5 kraadini, saartel on sooja kuni 8 kraadi.

Päev on peamiselt pilves. Mitmel pool sajab vihma, on udu. Puhub edelatuul 3 kuni 9, õhtul puhangut kuni 12 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 5 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Järgnevatel päevadel juhib Eesti ilma soe läänevool ja iga päev sajab kusagil vihma. Kõige sajusemaks võib kujuneda kolmapäev. Teistel päevadel on pilvede vahelt ka selget taevast näha. Esialgu on õhus nii öösel kui päeval plusskraadid, nädala keskel õhumass külmeneb veidi ja öösel esineb selgimiste korral ka miinuskraade.