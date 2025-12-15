Ka õiguskantsler näeb ajateenijate keelenõuetes vastuolu põhiseadusega

Sarnaselt presidendiga leiab ka õiguskantsler Ülle Madise, et riigikogus vastu võetud, kuid presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ajateenijate keelenõudeid puudutav seadusmuudatus on vastuolus põhiseadusega.

Õiguskantslerile esitati päring, kas põhiseadusega on kooskõlas kaitseväeteenistuse seaduse muudatus, mille kohaselt ei kutsuta edaspidi

kaitseväeteenistusse neid kutsealuseid, kelle eesti keele oskus ei vasta B1-tasemele. Õiguskantsler vastas, et avaldaja tähelepanek võimalikust ebavõrdsest kohtlemisest on põhjendatud.

"Riigikogu vastu võetud kaitseväeteenistuse seaduse muudatus näeb ette, et puuduliku eesti keele oskusega kutsealused võivad ajateenistusest kõrvale jääda seni, kuni nad pole omandanud vajalikku keeleoskuse taset. Nii koheldakse põhjendamatult soodsamalt neid kutsealuseid, kes ei oska piisavalt eesti keelt," selgitas õiguskantsler vastuolu.

Ta lisas, et samale probleemile osutas ka president, kes tõi otsuses välja, et kaitseväeteenistuse seaduse muudatus, millega välistatakse ajateenistusse kutsutute hulgast need, kelle eesti keele oskus ei vasta B1-tasemele, rikub võrdse kohtlemise põhimõtet (PS § 12).

"President jättis kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse välja kuulutamata ja saatis selle riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks," märkis õiguskantsler Ülle Madise.

President Alar Karis otsustas 4. detsembril jätta välja kuulutamata riigikogus 19. novembril vastu võetud "Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse", kuna sellega rikutakse presidendi hinnangul võrdse kohtlemise põhimõtet.

Eelnõuga tehti kaitseväeteenistuse seaduses muudatus, mille järgi kutsutakse ajateenistusse üksnes need kutsealused, kes oskavad eesti keelt vähemalt B1-tasemel. Kaitseressursside ametist on ERR-ile selgitatud, et see on kaitseväe soov ja nõude kehtestamine on vajalik, kuna ajateenijate väljaõpe toimub eesti keeles ning väljaõppes kasutatakse järjest keerukamaid relva- ja sidesüsteeme ning spetsiifilisi erialaseid mõisteid.