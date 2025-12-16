Gaasi hinna langus Euroopa turul võib Eesti tarbijani jõuda veebruaris

Maagaasi hind Hollandi börsil (TTF) langes detsembri keskpaigaks 27 euroni megavatt-tunni kohta. Tegemist on madalaima tasemega alates 2024. aasta aprillist. Aasta algusest on maagaasi hind langenud ligikaudu 40 protsenti.

Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu selgitas, et gaasi hinnalanguse peamine põhjus on veeldatud maagaasi (LNG) tootmise kasv, eelkõige just USA-s.

"LNG pakkumist on nii palju rohkem maailmaturul. Enam ei ole seda paanikat, et LNG-d ei jagu Euroopale ja Aasiale. Konkurents on läinud LNG nimel lahjemaks," lausus Nõu.

Hinnale on mõju avaldanud ka Hiina nõudluse langus, võimalik Ukraina-Venemaa rahuleping ning soe ilm, lisas ta.

USA kehtestatud täiendav tollimaks LNG impordile Hiinasse on pärssinud seda, kui palju Hiina on tänavu LNG-d ostnud. "Hiinas on ka nõudlus olnud madalam sel aastal gaasi järele, lisaks on neil ka oma tootmine mõnevõrra kasvanud. See kõik kindlasti on sellele olukorrale kaasa aidanud," sõnas Nõu.

Võimalik Ukraina-Venemaa rahuleping võib kaasa tuua Vene gaasile seatud sanktsioonide leevendamise, mis omakorda suurendaks pakkumist.

Ka Elengeri kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm märkis, et Euroopasse on tulnud sel aastal oluliselt rohkem LNG-laste võrreldes eelmise aastaga, talve algus olnud soe ning et Ukraina-Venemaa vaherahu võib suurendada nii nafta kui gaasi pakkumist maailmaturul.

Siiski rõhutas Tumm, et on rahu ümber palju ebaselgust ja ka laiem geopoliitiline olukord ebapüsiv ning külmad talvekuud on alles ees.

Alexela energiaportfelli juhi sõnul on Euroopa turul hinnaootus uueks aastaks 27 eurot megavatt-tunni kohta või isegi alla selle.

"Gaasihinna tõusu suunas faktorid ongi ainult võib-olla see, et kui peaks tulema väga külm talv või kui peaks millegipärast Aasias tekkima tavapärasest suurem nõudlus gaasi järel, et see võib ka LNG järgi nõudluse üles viia, aga üldine konsensus on turul see, et LNG-d on täna piisavalt ja hinnad võiksid jääda alla 30 euro megavatt-tunnist," rääkis Nõu.

Hinnalangus jõuab Eesti tarbijani ajalise nihkega

Kui aasta alguses maksis paindliku paketiga kodutarbijale maagaas ligi 0,6–0,7 eurot kuupmeetri kohta, siis detsembris on hind Alexela kodukliendile 0,53 eurot, jaanuaris langeb see 0,52 peale.

Elengeri kodukliendile maksab nii detsembris kui jaanuaris maagaas 0,54 eurot kuupmeetri kohta.

Kuigi aastaga on hind Eesti tarbijale oluliselt langenud, pole langus käinud ühte jalga Euroopa turul toimunud langusega.

Nõu märkis, et Eesti gaasimüüja teatab muutuva hinnaga paketti omavatele tarbijatele hinna 30 päeva ette. "Nende klientideni see hinnalangus tegelikult on jõudnud järjepidevalt igakuiselt," lisas ta.

Euroopa turul novembri keskpaigas alanud langus 30 eurolt 27 eurole megavatt-tunni kohta peaks Nõu sõnul Eesti kodutarbijani jõudma veebruariks, kui just gaasihinnad vahepeal järsult tõusma ei hakka.

Ka Elengeri esindaja Tumm rõhutas, et turuhinna liikumised jõuavad tarbijahinda ajalise nihkega.

"Kodukliendi paindliku paketi hinna vaatame üle kord kuus, üle-eelneva kuu lõpus. Jaanuari hind sai kinnitatud novembri lõpus tolle hetke turusituatsiooni ja -prognoosi põhjal. Veebruari hinna otsustame käesoleva kuu lõpupäevil," sõnas Tumm.