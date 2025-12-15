X!

Venezuela naftaeksport kukub kolinal

Välismaa
Arestitud Venezuela tanker Skipper
Arestitud Venezuela tanker Skipper Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / HANDOUT
Välismaa

Hiljuti hõivas USA Venezuela ranniku lähedal tankeri ning viimased andmed näitavad, et Venezuela naftaeksport langes järsult.

USA ja Venezuela vahelised pinged on viimaste nädalate jooksul kasvanud. Nicolás Maduro režiim süüdistab nüüd Washingtoni piraatluses ning leiab, et USA tahab võtta Venezuela ulatuslikud naftavarud enda kontrolli alla.

USA suurendas möödunud nädalal survet Madurole veelgi ning kehtestas sanktsioonid kuuele tankerile ja ühele laevafirmale.

Tankerite tegevus Venezuela ranniku lähedal on nüüd peatunud, kuna kardetakse, et USA võib veelgi laevu arestida. Uudisteagentuuri Reuters andmetel seisab Venezuela vetes praegu umbes 11 miljonit barrelit naftat ja kütust.

Venezuela eksportis varem umbes 952 000 barrelit päevas, millest ligikaudu 80 protsenti läks Hiinasse. Naftatulu on Maduro režiimi jaoks ülioluline sissetulekuallikas. 

Sanktsioonide tõttu kasutab Venezuela varilaevastikku, mis koosneb ligi tuhandest vananenud tankerist. Samad tankerid veavad ka Iraanist ja Venemaalt pärit naftat. 

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles möödunud neljapäeval ajakirjanikele, et arestitud tanker viiakse USA sadamasse ning Ühendriigid kavatsevad nafta konfiskeerida.  

"Me ei kavatse pealt vaadata, kuidas sanktsioneeritud laevad seilavad meredel musta turu naftaga, mille tulud toidavad paaria- ja ebaseaduslike režiimide narkoterrorismi üle maailma," rääkis Leavitt. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters, Sky News

Samal teemal

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:20

Raadiouudised (15.12.2025 15:00:00)

15:15

Kultuurikomisjon toetas ERM-i muutmist avalik-õiguslikuks asutuseks

15:15

Aasta meesjalgpalluri nominendid on Hein, Käit ja Paskotši

15:05

Jaan Aru: algoritmide okupatsioon toob kaasa lolluse ja ajuvabaduse

15:02

Toorid lubasid loobuda sisepõlemismootoriga uute autode müügikeelust

14:50

Narva United pööras mängu enda kasuks, Ravens ja Qarabag leppisid viiki

14:38

Meelis Oidsalu: Ukraina sõjadokk kinnitab Eesti sõjaliste valikute õigsust

14:28

Jazzkaar 2026 peaesineja on laulja ja produtsent Jordan Rakei

14:24

Aastahitil jätkub hääletamine 20 loo seast

14:07

Nädal piiri taga: Tammearu ja Tammemaa said Jaapanis tähtsa võidu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

14.12

Soomes elavad venelased nõudsid piiri avamist Venemaaga

14.12

Sydneys juudipüha ajal toimunud rünnakus hukkus 16 inimest Uuendatud

06:13

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

14.12

Uuest aastast jõustuvad maksumuudatused vähendavad riigi maksutulu

12:55

Witkoff teatas edust Zelenskiga peetud rahukõnelustel Uuendatud

14.12

Kliimateadlane: lumevaesed talved muutuvad Eestis üha tavalisemaks

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14.12

Sõja 1390. päev: Ukraina ründas annekteeritud Krimmis naftahoidlat ja mitmeid Venemaa energiarajatisi Uuendatud

06:49

Sydneys juudipüha tähistajaid tulistanud mehed olid isa ja poeg

09:26

Doktoritöö: abikaasadel oleks mõistlik valida ühisvara asemel varalahusus

ilmateade

loe: sport

15:15

Aasta meesjalgpalluri nominendid on Hein, Käit ja Paskotši

14:50

Narva United pööras mängu enda kasuks, Ravens ja Qarabag leppisid viiki

14:07

Nädal piiri taga: Tammearu ja Tammemaa said Jaapanis tähtsa võidu

13:38

Sinjavski oli Bohemiansi kaotusmängus meeskonna parim

loe: kultuur

14:28

Jazzkaar 2026 peaesineja on laulja ja produtsent Jordan Rakei

13:06

Flow festivali esinejate hulka lisandus Ameerika rokkbänd Geese

12:53

Dew8 psühhedeelse roki ansambel Püha Põlev Vesi avaldas debüütalbumi

12:01

Eurosonicul astuvad tänavu üles Mariin k. ja Pridian

loe: eeter

15:05

Jaan Aru: algoritmide okupatsioon toob kaasa lolluse ja ajuvabaduse

14:24

Aastahitil jätkub hääletamine 20 loo seast

13:54

Eurovisioonil astuvad võistlustulle 35 riigi esindajad

13:11

Peoleo bändi liige Lauri Nebel: meil olid omal ajal liiga lahtised lõuad

Raadiouudised

12:45

Tartu-Riia ekspressrong hakkab sõitma jaanuaris

12:35

Teisipäeval sajab kohati vähest vihma

12:20

Raadiouudised (15.12.2025 12:00:00)

10:05

Narva volikogu läheb linnapea valimisel teisele katsele

09:55

Witkoff: USA-Ukraina kõnelustel tehti edusamme

09:45

Mitmel pool sajab vihma

09:20

Raadiouudised (15.12.2025 09:00:00)

14.12

Eesti filmitootjad kaasavad publikut alles tootmise lõppfaasis

14.12

Keskerakonna esimeheks valiti üksmeelselt taas Mihhail Kõlvart

14.12

Päevakaja (14.12.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo