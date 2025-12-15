Venezuela naftaeksport kukub kolinal

Hiljuti hõivas USA Venezuela ranniku lähedal tankeri ning viimased andmed näitavad, et Venezuela naftaeksport langes järsult.

USA ja Venezuela vahelised pinged on viimaste nädalate jooksul kasvanud. Nicolás Maduro režiim süüdistab nüüd Washingtoni piraatluses ning leiab, et USA tahab võtta Venezuela ulatuslikud naftavarud enda kontrolli alla.

USA suurendas möödunud nädalal survet Madurole veelgi ning kehtestas sanktsioonid kuuele tankerile ja ühele laevafirmale.

Tankerite tegevus Venezuela ranniku lähedal on nüüd peatunud, kuna kardetakse, et USA võib veelgi laevu arestida. Uudisteagentuuri Reuters andmetel seisab Venezuela vetes praegu umbes 11 miljonit barrelit naftat ja kütust.

Venezuela eksportis varem umbes 952 000 barrelit päevas, millest ligikaudu 80 protsenti läks Hiinasse. Naftatulu on Maduro režiimi jaoks ülioluline sissetulekuallikas.

Sanktsioonide tõttu kasutab Venezuela varilaevastikku, mis koosneb ligi tuhandest vananenud tankerist. Samad tankerid veavad ka Iraanist ja Venemaalt pärit naftat.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles möödunud neljapäeval ajakirjanikele, et arestitud tanker viiakse USA sadamasse ning Ühendriigid kavatsevad nafta konfiskeerida.

"Me ei kavatse pealt vaadata, kuidas sanktsioneeritud laevad seilavad meredel musta turu naftaga, mille tulud toidavad paaria- ja ebaseaduslike režiimide narkoterrorismi üle maailma," rääkis Leavitt.