Eriali üldkoosolek otsustas pankrotimenetlusega edasi minna

Eriali pankrotihalduri Tarmo Petersoni sõnul oli esmaspäevane üldkoosolek pankrotimenetluse avapauk, kus valiti pankrotitoimkond ja kinnitati pankrotihaldur, mis on vajalik menetlusega edasi minemiseks. Protsessi jätkamiseks kogusid umbes 1500 võlausaldajat kokku kohtu määratud 25 000 euro suuruse deposiidi.

Nõudeid Eriali vastu on umbes 14 miljonit eurot, pankrotivara aga kaugelt vähem.

"Olemasolevas seisus hindas haldur Eriali väärtuseks null eurot. See tähendab, et võlausaldajate vaatest on võimalik oma nõuetele tulevikus rahuldust saada üksnes läbi erinevate vara tagasisaamise võimaluste, milleks menetlus annab võimaluse, aga loomulikult on see kõik seotud juriidiliste vaidlustega. Lihtsat teed ei ole, aga pole ka põhjust öelda, et see on ilmvõimatu," lausus Peterson.

Järgmine samm on koguda kokku võlausaldajate nõuded.

"Selles menetluses on umbes 1500+ võlausaldajat. Üleskutse võlausaldajatele on esitada pankrotimenetluses oma nõuded. Selleks on 21. jaanuar, hiljemalt selleks kuupäevaks tuleb nõudeavaldused esitada haldurile. Kui seda ei tehta, ei ole võlausaldajal võimalik osaleda pankrotimenetluses ega osaleda vara jaotamises, kui seda on võimalik suurendada," ütles Peterson.

Petersoni sõnul kestab pankrotimenetlus ilmselt aastaid ning tuleb uurida võimalusi Erialis tehtud tehingute tagasi pööramiseks.

Eriali 100 000 eurot investeerinud Urmas Paet ütles, et lisaks varanõuetele on oluline tuua päevavalgele kuritegelik skeem, millega hoiustajate raha välja kanditi.

"Kõigepealt tuleb anda aru, et tegu ei ole sellega, majanduslikel põhjustel midagi juhtus. Praegu on selge, et tegu on olnud kuritegeliku skeemiga, kus hoiustajate raha on välja kanditud, selleks kasutati ka saneerimisprotsessi. Selle asemel, et see raha hoiustajatele tagasi tuua, ka saneerimise varjus kanditi sisuliselt kõik välja," lausus Paet.

"Üks asi on mingi raha tagasisaamine, milleks see pankrotimenetlus ongi, teine oluline osa on, et see kuritegelik skeem, selles osalejad saaks ka toodud päevavalgele," lisas ta.

Suvel mõistis Harju maakohus Eriali juhi llya Dyagelevi süüdi investeerimiskelmuses ja omastamises, mõistes talle viie aasta pikkuse vangistuse. Süüdi mõisteti ka Daniela Dalberg-Dyageleva ja Daniel Nevsky.