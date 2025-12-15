X!

Eriali üldkoosolek otsustas pankrotimenetlusega edasi minna

Majandus
Erial hoiu- ja laenuühistu
Erial hoiu- ja laenuühistu Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Pankrotistunud hoiu-laenuühistu Eriali võlausaldajate esimene üldkoosolek moodustas esmaspäeval pankrotitoimkonna ja otsustas pankrotimenetlusega edasi minna, lootuses osa raha pankrotipesast tagasi saada. Samas hindab pankrotihaldur praeguses seisus Eriali pankrotivara väärtuseks null eurot. Nõudeid on umbes 14 miljoni eest.

 Eriali pankrotihalduri Tarmo Petersoni sõnul oli esmaspäevane üldkoosolek pankrotimenetluse avapauk, kus valiti pankrotitoimkond ja kinnitati pankrotihaldur, mis on vajalik menetlusega edasi minemiseks. Protsessi jätkamiseks kogusid umbes 1500 võlausaldajat kokku kohtu määratud 25 000 euro suuruse deposiidi.

Nõudeid Eriali vastu on umbes 14 miljonit eurot, pankrotivara aga kaugelt vähem.

"Olemasolevas seisus hindas haldur Eriali väärtuseks null eurot. See tähendab, et  võlausaldajate vaatest on võimalik oma nõuetele tulevikus rahuldust saada üksnes läbi erinevate vara tagasisaamise võimaluste, milleks menetlus annab võimaluse, aga loomulikult on see kõik seotud juriidiliste vaidlustega. Lihtsat teed ei ole, aga pole ka põhjust öelda, et see on ilmvõimatu," lausus Peterson.

Järgmine samm on koguda kokku võlausaldajate nõuded.

"Selles menetluses on umbes 1500+ võlausaldajat. Üleskutse võlausaldajatele on esitada pankrotimenetluses oma nõuded. Selleks on 21. jaanuar, hiljemalt selleks kuupäevaks tuleb nõudeavaldused esitada haldurile. Kui seda ei tehta, ei ole võlausaldajal võimalik osaleda pankrotimenetluses ega osaleda vara jaotamises, kui seda on võimalik suurendada," ütles Peterson.

Petersoni sõnul kestab pankrotimenetlus ilmselt aastaid ning tuleb uurida võimalusi Erialis tehtud tehingute tagasi pööramiseks.

Eriali 100 000 eurot investeerinud Urmas Paet ütles, et lisaks varanõuetele on oluline tuua päevavalgele kuritegelik skeem, millega hoiustajate raha välja kanditi.

"Kõigepealt tuleb anda aru, et tegu ei ole sellega, majanduslikel põhjustel midagi juhtus. Praegu on selge, et tegu on olnud kuritegeliku skeemiga, kus hoiustajate raha on välja kanditud, selleks kasutati ka saneerimisprotsessi. Selle asemel, et see raha hoiustajatele tagasi tuua, ka saneerimise varjus kanditi sisuliselt kõik välja," lausus Paet.

"Üks asi on mingi raha tagasisaamine, milleks see pankrotimenetlus ongi, teine oluline osa on, et see kuritegelik skeem, selles osalejad saaks ka toodud päevavalgele," lisas ta.

Suvel mõistis Harju maakohus Eriali juhi llya Dyagelevi süüdi investeerimiskelmuses ja omastamises, mõistes talle viie aasta pikkuse vangistuse. Süüdi mõisteti ka Daniela Dalberg-Dyageleva ja Daniel Nevsky.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:23

Kanter: noorsportlaste seas on tüdrukud viimased 20 aastat puhta vuugi teinud

19:51

FIDE leevendas piiranguid agressorriikide sportlastele

19:48

Stoicescu: president mõistab ajateenijate keelenõude vajadust Uuendatud

19:48

Hongkongi kohus mõistis meediamagnaadi mässule õhutamises süüdi

19:16

GALERII | Sakus selgitati välja Eesti parimad cheerleader'id

18:52

Teater Ekspeditsioon avab publikule Kopli proovisaali uksed

18:50

Rao Heidmets avas Tartus isikunäituse "Rahvaliblikad"

18:45

Päevakaja (15.12.2025 18:00:00)

18:45

Eesti Rahva Muuseumist saab järgmise aasta jooksul avalik-õiguslik asutus

18:45

Wizzair soovib saada juhtivaks lennufirmaks Tallinnas

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

14.12

Soomes elavad venelased nõudsid piiri avamist Venemaaga

06:13

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

17:49

Umerov: kõnelustel USA-ga on tehtud reaalseid edusamme Uuendatud

14.12

Sydneys juudipüha ajal toimunud rünnakus hukkus 16 inimest Uuendatud

14.12

Uuest aastast jõustuvad maksumuudatused vähendavad riigi maksutulu

17:00

Koolijuhid: endiste vene koolide lõpetajatel puudub igasugune eesti keele oskus Uuendatud

09:26

Doktoritöö: abikaasadel oleks mõistlik valida ühisvara asemel varalahusus

06:49

Sydneys juudipüha tähistajaid tulistanud mehed olid isa ja poeg

00:01

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

11:37

Tsahkna kritiseeris presidendi Ungari-teemalist seisukohta

ilmateade

loe: sport

20:23

Kanter: noorsportlaste seas on tüdrukud viimased 20 aastat puhta vuugi teinud

19:51

FIDE leevendas piiranguid agressorriikide sportlastele

19:16

GALERII | Sakus selgitati välja Eesti parimad cheerleader'id

18:40

Jalgpalli naiste meistriliigaga liitub kaks uut klubi

loe: kultuur

18:52

Teater Ekspeditsioon avab publikule Kopli proovisaali uksed

18:50

Rao Heidmets avas Tartus isikunäituse "Rahvaliblikad"

18:45

Eesti Rahva Muuseumist saab järgmise aasta jooksul avalik-õiguslik asutus

18:12

USA politsei kahtlustab, et filmitegija Rob Reiner ja tema naine mõrvati Uuendatud

loe: eeter

15:28

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik: kangasteljed viivad mu mõttelisse vaikusesse

15:05

Jaan Aru: algoritmide okupatsioon toob kaasa lolluse ja ajuvabaduse

14:24

Aastahitil jätkub hääletamine 20 loo seast

13:54

Eurovisioonil astuvad võistlustulle 35 riigi esindajad

Raadiouudised

18:00

Narva linnapeaks valiti Katri Raik

17:50

Teadlane tuvastas lünki e-hääletamise auditeerimissüsteemis

17:10

Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Vene varilaevastiku toetajatele

15:35

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

15:20

Raadiouudised (15.12.2025 15:00:00)

12:45

Tartu-Riia ekspressrong hakkab sõitma jaanuaris

12:35

Teisipäeval sajab kohati vähest vihma

12:20

Raadiouudised (15.12.2025 12:00:00)

10:05

Narva volikogu läheb linnapea valimisel teisele katsele

09:55

Witkoff: USA-Ukraina kõnelustel tehti edusamme

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo