Tartu halduskohtu juhiks saab Ene Andresen

Ene Andresen sõnas, et soovib jätkata Tartu halduskohtu juhtimist nii, et säilib väga hea tööõhkkond.

"Aga mõistagi on ka murekohti: kohtunike suunal on vaja tegeleda ülekoormuse teemaga, kohtujuristide osas on küsimus, kuidas nende motivatsiooni turgutada, ning tugipersonali osas on vaja läbi mõelda, kuidas ülesandeid parimal moel jagada," ütles Andresen.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et halduskohus kaitseb inimest riigi võimuliialduse eest.

"Halduskohus on seega meie vabaduste hoidja ja halduskohtunik meie vabaduste kaitsja. Ta peab tegema oma tööd nii, et õiglus ei sõltuks advokaatidele makstavast rahast. Halduskohtunik peab tegema oma tööd nii, et memmeke, kelle talu kõrvale hakatakse liivakarjääri plaanima, saab oma mure kohtule lihtsalt ära rääkida ja kohus korraldab juba kõik edasise, ikka õiguse ja õigluse nimel," lisas Pakosta.



Ene Andresen on töötanud õiguse valdkonnas nii praktiku kui ka õppejõuna. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning omandanud magistrikraadi (LL.M.) Konstanzi Ülikoolis Saksamaal. Tema teadus- ja tööalane fookus on olnud eeskätt haldusõigusel, riigivastutusel ja migratsiooniõigusel.

Andresen on olnud Tartu halduskohtu kohtunik alates 2023. aastast ning varem töötanud riigikohtu halduskolleegiumi nõunikuna ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna haldusõiguse lektorina. Ta on avaldanud mitmeid teadusartikleid ja käsiraamatuid ning osalenud eksperdina mitmete oluliste õigusaktide väljatöötamisel.

Senise Tartu halduskohtu esimehe Sirje Kaljumäe volitused lõppevad ametiaja lõppemise tõttu.

Kohtute seaduse kohaselt nimetab halduskohtu esimehe ametisse justiits- ja digiminister esimese ja teise astme kohtunike seast, olles ära kuulanud kohtu üldkogu arvamuse ning saanud selleks kohtute haldamise nõukoja nõusoleku.