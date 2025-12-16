Investorid arvestavad võimaliku Vene ja Ukraina rahulepingu mõjuga toornafta turule ning nafta hind langes alla 60 dollari barrelist ehk madalaimale tasemele alates maikuust.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes alla 60 dollari ja oli teisipäeva pärastlõuna paiku 59,66 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 56 dollarit barreli kohta.

USA president Donald Trump rääkis esmaspäeval, et Ukraina sõja lõpetamise kokkulepe on "lähemal kui kunagi varem", Euroopa ametnikud siiski hoiatasid, et territoriaalsed küsimused pole veel lahendatud.

Analüütikute sõnul avaldaks igasugune rahuleping naftaturule märkimisväärset mõju, kuna Vene nafta pääseks siis vabamalt maailmaturule. Kuigi suurem osa Vene naftast jõuab lõpuks turule, peavad tankerid sanktsioonide tõttu läbima palju pikemaid vahemaid, vahendas Financial Times.

"Suur kogus naftat on lukustatud pikkadesse tarneahelatesse," ütles finantsfirma Morgan Stanley analüütik Martijn Rats.

"Kui suudame naasta varasemate kauplemise mustrite juurde, oleks see peaaegu nagu varude vabastamine. Kindlasti võiks saada kättesaadavaks kümneid miljoneid barreleid, sest need poleks enam pikkadel marsruutidel kinni," lisas Rats.

Rats siiski hoiatas, et turud võivad viimastele sündmustele ka ülereageerida. "Oleme seda varemgi paaril korral näinud," ütles Rats.

Naftahinnad on olnud juba mitu kuud surve all ning Brenti hind on langenud ligi viis kuud järjest. Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel on globaalne tootmine kasvanud 2025. aastal kolme miljoni barreli võrra päevas. Nii OPEC kui ka kartellivälised riigid, nagu USA, Kanada ja Brasiilia, on tootmist suurendanud