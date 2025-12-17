Soome peaminister palus rassismiskandaali pärast Aasia riikidelt vabandust

Soome peaminister Petteri Orpo palus Aasia riikidelt vabandust seoses rassismiskandaaliga, mis sai alguse sellest, kui Miss Soome venitas sotsiaalmeediapostituses silmi pilukile. Hiljem kordasid sama tegu kaks Soome parlamendiliiget ja üks eurosaadik.

Nelja erakonna koalitsiooni juhtiv peaminister Petteri Orpo (Koonderakond) avaldas teate, milles palus juhtunu pärast vabandust.

"Need postitused ei peegelda Soome võrdsuse ja kaasamise väärtusi," ütles Orpo Soome Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea saatkondade vahendatud avaldustes.

"Meie sõnum nii Soomes kui ka meie sõpradele välismaal on, et valitsus suhtub rassismi täie tõsidusega ja on pühendunud selle vastu võitlemisele," lisas ta.

Orpo vabandus avaldati Soome Hiina, Jaapani ja Lõuna-Korea saatkondade sotsiaalmeediakanalites veidi erinevas sõnastuses.

Skandaal sai alguse kuu alguses, kui sotsiaalmeediasse ilmus foto Miss Soomest, kes sõbranna tehtud postituses venitas oma silmi pilukile. Pildi allkirjaks oli "söömas koos hiinlasega".

Kosovo päritolu Sarah Dzafce palus hiljem vabandust ja kinnitas, et ei soovinud kedagi solvata. Vabandusest hoolimata jäeti ta Miss Soome kroonist ilma.

Kaks Soome parlamendi liiget Juho Eerola and Kaisa Garedew ja üks Euroopa Parlamendi liige Sebastian Tynkkynen – kõik erakonnast Põlissoomlased (Perussuomalaiset) – reageerisid sellele, postitades endast sarnaseid fotosid, kus nad venitavad silmi.

Finnish MP Juho Eerola is under fire after posting a "Je suis Sarah" profile photo mimicking the eye-pulling gesture that cost former Miss Finland Sarah Dzafce her title.



Eerola denies the image is racist and says it was "for fun", while critics say it normalises racial… pic.twitter.com/RpBVKvZMzy — HELSINKI TIMES (@HelsinkiTimes) December 12, 2025

Soome lennufirma Finnair, mille ärist moodustavad olulise osa kauglennud, teatas, et fotod vallandasid Aasia turgudel pahameeletormi.

Üks asjaosalistest saadikutest, Juho Eerola, on foto avaldamise pärast vabandust palunud. Esmaspäeval ütles ta Jaapani ajalehele Asahi Shimbun, et tal on "siiralt kahju, et [tema] foto solvas Aasia päritolu inimesi".

Garedew seevastu ei ilmutanud kolmapäeval kõmulehele Iltalehti antud intervjuus mingit kahetsust.

"Miks ma peaksin vabandama?" küsis Garedew. "Kui keegi üldse vabandama peaks, siis meedia. Nemad peaksid vabandama minu ees selle eest, et mõistsid hukka ja sildistasid rassistlikuks minu täiesti tavalise postituse. Selles on süüdi meedia, kes vastutab ka kogu selle segaduse eest," väitis ta.

Põlissoomlaste esimees Riikka Purra, kes on ühtlasi asepeaminister ja rahandusminister, on postitusi kaitsnud.

Vahejuhtum on järjekordne lüli sündmuste ahelas, kus valitsuskoalitsiooni kuuluvate Põlissoomlaste liikmeid süüdistatakse rassistlike postituste või märkuste tegemises.

Põlissoomlased plaanivad teemat arutada neljapäevasel iganädalasel koosolekul, ütles erakonna pressiesindaja Reutersile.