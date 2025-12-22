Euroopas kasvab vastuseis EL-i heitmekaubanduse süsteemile

Väljaanne Euractiv kirjutab, et tõusev süsinikdioksiidi (CO2) hind Euroopa Liidu (EL) heitmekaubanduse süsteemis (ETS) on jätnud jälje elektrihindadele ning seetõttu on EL-i kliimapoliitika nurgakivi langenud mitmete poliitikute kriitika alla.

Austrial on üks Euroopa rohelisemaid energiaportfelle, kuid austerlased maksavad kõrgeid keskmisi elektri hulgimüügihindu.

Hiljuti kritiseeris riigi energeetikaminister Wolfgang Hattmansdorfer elektrituru korraldust, kus elektrijaamad lülitatakse sisse järjekorras vastavalt nende tootmiskulude efektiivsusele. See võib mõnikord tekitada olukorra, kus hüdroenergia ei suuda nõudlust katta ning tarbijad peavad maksma elektri eest, mis toodetakse fossiilkütustest.

Hattmansdorfer pole rahul, et turumehhanism sunnib tarbijaid maksma kõrgeid hindu, kuigi riigis on palju odavat taastuvenergiat. Tema sõnul tuleb arutada, kuidas söeküttel või gaasil töötavate elektrijaamade hind mõjutab hinnakujundust. "Olgu selleks CO2 maks või muud tegurid, peame tegelema hinnakujunduse mehhanismiga," ütles Hattmansdorfer.

Süsinikdioksiidi (CO2) hind on viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud, mis on toonud tarbijatele kaasa suuremad kulud.

Enamikes riikides saavad elektrienergia tööstustarbijad lisakulutuste katmiseks toetusi, kodumajapidamised aga sellistest skeemidest üldiselt kasu ei saa. Viimastel aastatel on maagaasi hinnad langenud kriisieelsele tasemele, samas on elektrihinnad tihti vähemalt kaks korda kõrgemad kui 2018. aastal.

Isegi Austrias, kus on rohkelt odavat taastuvenergiat, järgivad elektrihinnad lõpuks süsinikdioksiidi hindu. Samas Euroopa nii-öelda energiamiks muutub üha puhtamaks, 2024. aastal oli 70 protsenti sellest kas taastuvenergia või tuumaenergia, kumbki neist ei allu otseselt ETS-i mõjule.

Ülejäänud 30 protsenti on geograafiliselt hajutatud ning Euroopa elektrivõrkude omavahelise seotuse tõttu on selle mõju tunda laiemalt. Võtmerolli mängib siin Poola, kus kivisüsi on endiselt üks suurimaid energiaallikaid.

Seetõttu on ka Poola valitsus peaminister Donald Tusk juhtimisel pöördumas ETS-i vastu. Tusk ütles juba jaanuaris Euroopa Parlamendi ees peetud kõnes, et EL peaks roheleppe kriitiliselt üle vaatama.