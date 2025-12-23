X!

USA võttis sihikule musta naftaturgu teenindava varilaevastiku

Kariibi mere piirkonnas tegutsev lennukikandja USS Gerald R. Ford
Kariibi mere piirkonnas tegutsev lennukikandja USS Gerald R. Ford Autor/allikas: SCANPIX/AFP/HANDOUT
USA võttis Venezuela ranniku lähistel tegutsevad tankerid jälgimise alla ning Washingtoni teatel on see osa laiemast strateegiast, mille eesmärk on arestida laevad, mis teenindavad globaalset musta naftaturgu.

USA suurendab survet Venezuela naftakaubandusele, ameeriklased on hõivanud juba kaks Maduro režiimiga seotud naftatankerit. USA jälitab veel sanktsioonide all olevat naftatankerit Bella 1. 

Kaks arestitud tankerit vedasid naftat, kuid andmefirma Kpleri teatel oli Bella 1 last tõenäoliselt tühi, kui USA asus seda jälitama. Asjaga kursis olevad ametnikud ütlesid, et USA võttis varem sihikule sanktsioonide all oleva nafta. Nüüd aga keskendutakse üha enam varilaevastikku kuuluvate tankerite arestimisele, mis teenindavad globaalset musta naftaturgu, vahendas The Wall Street Journal

Tankerite nii-öelda jahtimise taga on spetsiaalne üksus, mis kuulub Columbia ringkonna prokuratuuri riikliku julgeoleku osakonna alla. Columbia ringkonna prokurör Jeanine Pirro kinnitas, et tema riikliku julgeoleku osakonna üksus tegeleb tankerite arestimisega.

"President Trumpi tugeva juhtimise all oleme suurendanud nende operatsioonide mahtu, et muuta maailm turvalisemaks," teatas Pirro.  

Asjaga kursis olevad ametnikud ütlesid, et kõnealune üksus on sarnaseid juhtumeid uurinud juba aastaid, kuid selle töö on sel aastal järsult kasvanud. Allikate teatel suudab üksus nüüd mõne nädalaga töötada välja kohtule esitamiseks vajaliku arestimismääruse. 

Menetlusprotsessi kiirenemine võib vähendada Venezuela naftatarneid. See võib häirida ka teiste riikide äritegevust, mis kasutavad nafta ostmiseks ja müümiseks varilaevastikku. Nende riikide hulka kuuluvad nii Hiina, Iraan, Kuuba kui ka Venemaa.

Toimetaja: Karl Kivil

