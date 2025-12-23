X!

Jõululaupäeval sajab nii vihma ja lörtsi kui ka lund

Foto: Siim Lõvi/ERR
Jõululaupäeval on Eestis oodata nii lumesadu kui ka lörtsi ja vihma. Teed muutuvad libedaks.

Öö tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab lund, rannikul ka lörtsi ja vihma. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13, Virumaa rannikul kuni 12, iiliti 16 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 9, rannikul kuni üks kraad.

Kolmapäeva hommikul on pilves selgimistega sajuta ilm. Vaid Põhja-Eestis langeb kohati vähest lund. Tuul puhub loodest ja läänest 3 kuni 9 meetrit sekundis, Virumaa rannikul kuni 11, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, saartel ja rannikul paiguti kuni +3 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ning paiguti võib sadada vähest lund, rannikul ka lörtsi ja vihma. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, ennelõunal rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Ja teedel on libeduseoht.

Kui esimene jõulupüha tuleb muutliku taevaga ja olulise sajuta, siis teisel jõulupühal on pilvisus vähene ning sademeid karta pole. Sooja on mõlemal päeval 2 kuni 7 kraadi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

