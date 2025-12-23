Jõululaupäeval sajab nii vihma ja lörtsi kui ka lund
Jõululaupäeval on Eestis oodata nii lumesadu kui ka lörtsi ja vihma. Teed muutuvad libedaks.
Öö tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab lund, rannikul ka lörtsi ja vihma. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13, Virumaa rannikul kuni 12, iiliti 16 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 9, rannikul kuni üks kraad.
Kolmapäeva hommikul on pilves selgimistega sajuta ilm. Vaid Põhja-Eestis langeb kohati vähest lund. Tuul puhub loodest ja läänest 3 kuni 9 meetrit sekundis, Virumaa rannikul kuni 11, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, saartel ja rannikul paiguti kuni +3 kraadi.
Päev tuleb pilves selgimistega ning paiguti võib sadada vähest lund, rannikul ka lörtsi ja vihma. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, ennelõunal rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Ja teedel on libeduseoht.
Kui esimene jõulupüha tuleb muutliku taevaga ja olulise sajuta, siis teisel jõulupühal on pilvisus vähene ning sademeid karta pole. Sooja on mõlemal päeval 2 kuni 7 kraadi.
Toimetaja: Aleksander Krjukov