Iisrael investeerib kümnendiga relvatööstusesse 110 miljardit dollarit

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles kolmapäeval, et riik investeerib järgmise 10 aasta jooksul 110 miljardit dollarit sõltumatu relvatööstuse arendamiseks.

"Ma kiitsin heaks kokku 350 miljardit seeklit, et rajada järgmise kümnendi jooksul Iisraeli riigile sõltumatu relvatööstus," ütles Netanyahu Iisraeli lõunaosas asuvas õhuväebaasis toimunud tseremoonial.

"Soovime vähendada oma sõltuvust mis tahes poolest, isegi sõpradest. Meie kaitsetööstuse parimad pead töötavad pingeliselt, et arendada relvasüsteeme, mis tagavad Iisraelile eelise tuleviku lahinguväljal," lausus Netanyahu.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

