Iisrael investeerib kümnendiga relvatööstusesse 110 miljardit dollarit

"Ma kiitsin heaks kokku 350 miljardit seeklit, et rajada järgmise kümnendi jooksul Iisraeli riigile sõltumatu relvatööstus," ütles Netanyahu Iisraeli lõunaosas asuvas õhuväebaasis toimunud tseremoonial.

"Soovime vähendada oma sõltuvust mis tahes poolest, isegi sõpradest. Meie kaitsetööstuse parimad pead töötavad pingeliselt, et arendada relvasüsteeme, mis tagavad Iisraelile eelise tuleviku lahinguväljal," lausus Netanyahu.