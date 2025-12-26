Iisrael teatas rünnakutest Hezbollah' sihtmärkidele Liibanonis

Iisraeli teatel ründasid nad reedel õhust Hezbollah' sihtmärke kogu Liibanonis, sealhulgas äärmusrühmituse eliitüksuse Radwan väljaõppekeskust.

"Rünnati mitut relvaladu ja terroristide taristu objekti, mida Hezbollah kasutas Iisraeli riigi vastaste terrorirünnakute korraldamiseks," seisis armee avalduses.

Liibanoni riiklik uudisteagentuur (NNA) teatas Iisraeli lennukite korraldatud õhurünnakute seeriast riigi lõunaosas Nabatiyeh' ja Jezzine'i ringkonna mägipiirkondades ning riigi idaosas asuvas Hermeli ringkonnas.

Hoolimata 2024. aasta novembri relvarahust, mis pidi lõpetama üle aasta kestnud vaenutegevuse Iisraeli ja Iraani toetatud rühmituse Hezbollah vahel, on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis ning hoidnud vägesid viies strateegiliseks peetavas piirkonnas.

Alates relvarahu sõlmimisest on Liibanonis Iisraeli tule läbi hukkunud üle 340 inimese, selgub AFP koostatud Liibanoni tervishoiuministeeriumi aruannete kokkuvõttest.

Reedesed rünnakud toimusid päev pärast sarnaseid Iisraeli rünnakuid Süüria piiri lähedal ja Lõuna-Liibanonis, milles hukkus kolm inimest.

Iisraeli armee teatas neljapäeval, et tappis Liibanonis toimunud rünnakus Iraani eliitüksuse Qudsi jõudude liikme.

Reedel teatas armee, et ründas mitut Hezbollah' sõjalist objekti, hoiatades, et kõrvaldab igasuguse ohu Iisraeli riigile.

USA tugeva surve ja Iisraeli rünnakute laienemise kartuses on Liibanon võtnud kohustuse desarmeerida Hezbollah', alustades riigi lõunaosast piiri lähedal.

Liibanoni sõjavägi kavatseb desarmeerimise Litani jõest lõuna pool – umbes 30 kilomeetrit Iisraeli piirist – lõpule viia aasta lõpuks.

Iisrael on seadnud kahtluse alla Liibanoni armee tõhususe ja süüdistanud Hezbollah'd taasrelvastumises, samal ajal kui rühmitus ise on tagasi lükanud üleskutsed relvad loovutada.

Radwan on Hezbollah' erioperatsioonide eliitüksus, mis loodi Iraani Islamirevolutsiooni Kaardiväe (IRGC) toel.

Hinnanguliselt 2500 võitlejaga üksus sai märkimisväärse lahingukogemuse Süüria sõjas. Üksuse ülesanne on kavandada piiriüleseid operatsioone Põhja-Iisraeli suunal, sealhulgas võimalikku sissetungi ja alade hõivamist Galilea piirkonnas.

USA valitsuse värskete hinnangute kohaselt on Hezbollah alates asutamisest 1982. aastal tegutsenud Iraani peamise käsilasena. Teheran toetab rühmitust IRGC kaudu igal aastal hinnanguliselt 700 miljoni kuni miljardi dollariga (600–850 miljonit eurot) ning pakub lisaks relvi, väljaõpet ja poliitilist tuge.

23. novembril tappis Iisrael Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades korraldatud õhurünnakuga Hezbollah' sõjalise staabiülema Haytham Ali Tabatabai. Tegemist on kõrgeima komandöriga, kes on hukkunud pärast aasta varem alanud relvarahu.