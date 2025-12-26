X!

Iisrael teatas rünnakutest Hezbollah' sihtmärkidele Liibanonis

Välismaa
Foto on illustreeriv. 18. detsembril toimunud Iisraeli õhulöögid Liibanonile
Foto on illustreeriv. 18. detsembril toimunud Iisraeli õhulöögid Liibanonile Autor/allikas: SCANPIX/Rabih DAHER/AFP
Välismaa

Iisraeli kaitsevägi teatas reedel mitmest rünnakust Hezbollah' sihtmärkide vastu Liibanonis, sealhulgas relvaladude ja väljaõppekompleksi pihta.

Iisraeli teatel ründasid nad reedel õhust Hezbollah' sihtmärke kogu Liibanonis, sealhulgas äärmusrühmituse eliitüksuse Radwan väljaõppekeskust.

"Rünnati mitut relvaladu ja terroristide taristu objekti, mida Hezbollah kasutas Iisraeli riigi vastaste terrorirünnakute korraldamiseks," seisis armee avalduses.

Liibanoni riiklik uudisteagentuur (NNA) teatas Iisraeli lennukite korraldatud õhurünnakute seeriast riigi lõunaosas Nabatiyeh' ja Jezzine'i ringkonna mägipiirkondades ning riigi idaosas asuvas Hermeli ringkonnas.

Hoolimata 2024. aasta novembri relvarahust, mis pidi lõpetama üle aasta kestnud vaenutegevuse Iisraeli ja Iraani toetatud rühmituse Hezbollah vahel, on Iisrael jätkanud rünnakuid Liibanonis ning hoidnud vägesid viies strateegiliseks peetavas piirkonnas.

Alates relvarahu sõlmimisest on Liibanonis Iisraeli tule läbi hukkunud üle 340 inimese, selgub AFP koostatud Liibanoni tervishoiuministeeriumi aruannete kokkuvõttest.

Reedesed rünnakud toimusid päev pärast sarnaseid Iisraeli rünnakuid Süüria piiri lähedal ja Lõuna-Liibanonis, milles hukkus kolm inimest.

Iisraeli armee teatas neljapäeval, et tappis Liibanonis toimunud rünnakus Iraani eliitüksuse Qudsi jõudude liikme.

Reedel teatas armee, et ründas mitut Hezbollah' sõjalist objekti, hoiatades, et kõrvaldab igasuguse ohu Iisraeli riigile.

USA tugeva surve ja Iisraeli rünnakute laienemise kartuses on Liibanon võtnud kohustuse desarmeerida Hezbollah', alustades riigi lõunaosast piiri lähedal.

Liibanoni sõjavägi kavatseb desarmeerimise Litani jõest lõuna pool – umbes 30 kilomeetrit Iisraeli piirist – lõpule viia aasta lõpuks.

Iisrael on seadnud kahtluse alla Liibanoni armee tõhususe ja süüdistanud Hezbollah'd taasrelvastumises, samal ajal kui rühmitus ise on tagasi lükanud üleskutsed relvad loovutada.

Radwan on Hezbollah' erioperatsioonide eliitüksus, mis loodi Iraani Islamirevolutsiooni Kaardiväe (IRGC) toel.

Hinnanguliselt 2500 võitlejaga üksus sai märkimisväärse lahingukogemuse Süüria sõjas. Üksuse ülesanne on kavandada piiriüleseid operatsioone Põhja-Iisraeli suunal, sealhulgas võimalikku sissetungi ja alade hõivamist Galilea piirkonnas.

USA valitsuse värskete hinnangute kohaselt on Hezbollah alates asutamisest 1982. aastal tegutsenud Iraani peamise käsilasena. Teheran toetab rühmitust IRGC kaudu igal aastal hinnanguliselt 700 miljoni kuni miljardi dollariga (600–850 miljonit eurot) ning pakub lisaks relvi, väljaõpet ja poliitilist tuge.

23. novembril tappis Iisrael Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades korraldatud õhurünnakuga Hezbollah' sõjalise staabiülema Haytham Ali Tabatabai. Tegemist on kõrgeima komandöriga, kes on hukkunud pärast aasta varem alanud relvarahu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AFP–BNS, Euronews

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:36

Video: "Jõulutunnelis" astus üles Anne Veski

12:34

Iisrael teatas rünnakutest Hezbollah' sihtmärkidele Liibanonis

12:33

Video: Getter Jaani esitas "Jõulutunnelis" laulu "Jõuluvalgus"

12:28

Video: Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane esitasid "Jõulutunnelis" lugu "Veider"

12:23

Video: "Jõulutunnelis" esinesid Maria Listra ja Raiko Raalik

12:19

Sügisel alustatud ravi annab üliharuldase Retti sündroomiga sõbrannadele lootust

12:19

Taas kaotanud Lakersi peatreener: meid ei huvita vajalikud asjad

11:27

Uusküla: madal sündimus toob kaasa hulga majanduslikke probleeme

11:21

Kipchoge jooksmist ei lõpeta: mul on nüüd teised eesmärgid

11:15

Hegle Pärna ja Merlin Liis-Toomela: küberrünnakute maastik 2025

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

25.12

Sõja 1401. päev: Bloombergi teatel taotleb Venemaa rahuplaani viimase versiooni muutmist Uuendatud

25.12

Suri Mart Niklus

09:55

Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

25.12

Islandil mõõdeti jõululaupäeval pea 20 kraadi sooja

08:56

New York Times: Eesti esindaja Kapitooliumil võlub oma sarmiga USA seadusandjaid

24.12

Oleg Gross: Eestis ei ole turumajandust

06:27

Trump: USA korraldas Nigeerias Islamiriigi vastu võimsad rünnakud

25.12

Ekspertide sõnul kolmeeurone lisatasu Hiina odavkaupade tellimist ei vähenda

24.12

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

25.12

Mõttekoda Praxis otsib uut juhti

ilmateade

loe: sport

12:19

Taas kaotanud Lakersi peatreener: meid ei huvita vajalikud asjad

11:21

Kipchoge jooksmist ei lõpeta: mul on nüüd teised eesmärgid

10:37

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

09:48

Jokic kinkis Nuggetsi fännidele ajaloolise kolmikduubli

loe: kultuur

10:25

Uue muusika reede: Koit Toome, Timothée Chalamet, Lil Uzi Vert, Kermo Murel jt

09:32

Sinijärve raamatusoovitused: "Aasta viimane surm" on mõnus vahelugemine

25.12

Katrin Ruusi novell. Big chill

25.12

Karol Ansip. Kiisk kui praktik ja läbirääkija – teekond "Hullumeelsuseni"

loe: eeter

12:36

Video: "Jõulutunnelis" astus üles Anne Veski

12:33

Video: Getter Jaani esitas "Jõulutunnelis" laulu "Jõuluvalgus"

12:28

Video: Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane esitasid "Jõulutunnelis" lugu "Veider"

12:23

Video: "Jõulutunnelis" esinesid Maria Listra ja Raiko Raalik

Raadiouudised

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

25.12

Tartu Ülikooli teaduskool 60

25.12

Päevakaja (25.12.2025 18:00:00)

25.12

Ilm on muutlik ja tuuline

24.12

Päevakaja (24.12.2025 18:00:00)

24.12

Eesti perede jaoks on kuuse tuppa toomine oluline osa jõuludest

24.12

ÜRO Julgeolekunõukogu arutas USA ja Venezuela suhteid

23.12

Päevakaja (23.12.2025 18:00:00)

23.12

E-Piim: Hiina tollid mõjutavad nii otse kui ka kaudselt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo