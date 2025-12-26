Nädalavahetusel on oodata tormi

Aasta lõpp tuleb külm ja mitmel pool lumine, aga homme oleme tuuletormi ootel. Kõige enam puudutab see uudis Eesti läänesaari, kus loodetuule iilid tõusevad üle 30 m/s. Üle 25 m/s on oodata tuult ka mandri lääne- ja looderannikule. Idapoolsel rannikul ja mandri sisealadel on tavaline tuuline õhtu, tugevamaks läheb tuul seal ööl vastu pühapäeva.

Eeloleval ööl Eestis pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 3 kraadini, saartel ja läänerannikul on sooja kuni 6 kraadi.

Hommik on pilves, saartel on üksikuid selgimisi. Virumaal võib veidi vihma sadada. Mitmel pool on udu. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja looderannikul kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 3 kraadini, saartel ja läänerannikul on sooja kuni 6 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, õhtul ka lund. Tuul pöördub läänest ja edelast järk-järgult loodesse ning tugevneb 7-12, puhanguti 17, Lääne-Eestis kuni 20 m/s, saartel ja rannikul tugevneb 15-20, puhanguti kuni 27, õhtul Lääne-Eesti saartel 18-25, puhanguti kuni 32 m/s. Sooja on 1 kuni 6 kraadini.

Pühapäev on tormine ja sajuhoogudega, mandril sajab lund ja lörtsi, lääne pool tuleb lörtsi ja vihma. Öine õhutemperatuur on -1 kuni 2, saarte läänerannikul kuni 4 kraadini, päevane -3 kuni 1, saartel 2 kuni 5 kraadini.

Esmaspäeval sajuhood jätkuvad, õhk läheb veidi külmemaks. Külmenemine jätkub aasta viimastel päevadel, mis tähendab seda, et lumi, mis sajab jääb ka maad kaunistama.