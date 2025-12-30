X!

Laboriteenuste piirhinna kärpimine teeb haiglatele muret

Foto: Ken Mürk/ERR
Ligi 104 miljoni euroga miinuses olev tervisekassa kärbib uuest aastast laboriteenuste piirhindu 15 protsenti. Kuigi haiglad ühest küljest möönavad, et senistes hindades on üksjagu õhku sees, ollakse teisalt mures, kuidas katta tekkivat eelarveauku, sest laboriteenuste kasumiga rahastati sügavas miinuses olevaid teisi teenuseid, nagu intensiivravi ja anestesioloogia.

Tänu tehnoloogia arengule on laboriteenus  muutunud märksa odavamaks ning seetõttu otsustas tervisekassa selle rahastamist uuest aastast 15 protsendi võrra kärpida.

"Kliinikumi jaoks meie arvutuste järgi tähendab see umbes 5,5 miljonit eurot miinust. Tervisekassa on lubanud, et see summa, mille võrra väheneb meie tulem, kompenseeritakse läbi teiste hindade. Hetkel on olnud juttu EMO hindadest ja juba olemasolevate valveringide täiendavast finantseerimisest," lausus Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens.

Enam kui neljandik kliinikumi analüüsidest tehakse perearstide tellimusel ja see tuli tervisekassale Perensi sõnul üllatusena. Nii pole praegu teada, kas seda kärbet kuidagi ka kompenseeritakse. Samas on tugevas miinuses intensiivravi ja anestesioloogia, mille hindu esialgu kuludele vastavaks ei viida. Tervisekassa sõnul on plaanitav kokkuhoid 24 miljonit eurot.

"See 24 miljonit tuleb puhtalt laboriteenuste piirhindade mõjust, mis me miinusmärgiga võtame teenuste hindadest ära. EMO hindade tõus, patoloogiahindade tõus, mis puudutab peremeditsiini kulumudelit, sinna me suuname enam-vähem samas suurusjärgus täiendavalt raha. Summa summarum see muudatus tuleb enam-vähem kuluneutraalne," ütles tervisekassa tervishoiuteenuste arendamise portfelli juht Liis Kruus.

Synlabi jaoks tähendab laborihindade 15-protsendine kärbe nelja miljoni euro suurust miinust.

"Eks me alles kohaneme selle informatsiooniga, sellepärast et see uus hinnakiri kehtestati hiljuti. Meil oli see info varem teada, aga mis täpselt ja kuidas me tegutsema hakkame ja milliseid võimalusi kokkuhoiukohtadeks näeme, seda me alles arutame," lausus Synlab Eesti juhatuse liige Kaido Beljaev.

Aasta alguses plaanis tervisekassa kärpida ka radioloogiahindu, kuid see lükkub järgmisse kevadesse. Ka radioloogia on üks kasumlikke teenuseid, mis näiteks Kuressaare haiglas suuresti hoiab üleval intensiivravi osakonda ning operatsiooniplokki.

"Täna me teame seda, et labori hinnavajaku tulemus on siis null. Aga me ei tea, absoluutselt tume maa on see, mis saab radioloogiast. Radioloogia mõju haigla kui jätkusuutliku organisatsiooni tagamisel on oluliselt olulisem, kui on labori pool," ütles Kuressaare haigla juht Märt Kõlli.

Toimetaja: Marko Tooming

