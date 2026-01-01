X!

Luure Keskagentuuri hinnangul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

Välismaa
Venemaa president Vladimir Putin.
Venemaa president Vladimir Putin. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MIKHAIL METZEL
Välismaa

USA ametnike sõnul on Luure Keskagentuur (CIA) hinnanud, et Ukraina ei sihtinud hiljutises droonirünnakus riigi põhjaosas Venemaa presidendi Vladimir Putini elukohta, mis lükkab ümber väite, mille Venemaa juht oli esmaspäeval president Donald Trumpile telefonikõnes esitanud.

USA Luure Keskagentuur (CIA) lükkas ümber Venemaa väited, nagu oleks Ukraina sihtinud president Vladimir Putini eraldatud residentsi Valdais. Luurehinnangu kohaselt pole rünnakut tõenäoliselt toimunud.

CIA direktor John Ratcliffe andis USA presidendile Donald Trumpile kolmapäeval ülevaate luureagentuuri hinnangust. Allikate sõnul teavitas Ratcliffe presidenti, et CIA ei pea Moskva süüdistusi tõepäraseks.

Venemaa kaitseministeerium teatas teisipäeval, 30. detsembril, et Ukraina tulistas Novgorodi oblastis asuva Putini Valdai residentsi pihta 91 drooni.

President Trump avaldas vahetult pärast teadet ajakirjanikele, et Putin oli talle sellest isiklikult telefonikõnes rääkinud. Toona väljendas Trump väidetava tegevuse pärast muret ja tundus Venemaa liidrit uskuvat, hoolimata Ukraina jõulisest eitusest.

"Mulle see ei meeldi. See pole hea," ütles Trump, lisades, et on väga vihane. Siiski möönis ta juba siis võimalust, et väide võib olla vale.

CIA teatas aga Trumpile peale tema kommentaari, et tõenäoliselt ei ole Venemaa väide rünnaku kohta tõene, mistõttu võttis Trump koheselt skeptilisema hoiaku. Ta jagas oma sotsiaalmeedias New York Posti artiklit, mille toimetus kritiseeris teravalt Putinit ja tema ligi neli aastat kestnud sõda Ukraina vastu.

"Aga siin on probleem: droonirünnakut tõenäoliselt kunagi ei toimunud. Zelenski eitas seda jõuliselt. Peskov ütles, et venelased ei saa esitada mingeid tõendeid ja kutsus ajakirjandust üles Kremli sõna uskuma. Ei, me ei tee seda," kirjutati artiklis.

Putini süüdistus ja sellele järgnenud USA luurehinnang ilmusid hetkel, mil Trumpi ja tema saadikute juhtimisel käivad intensiivsed kõnelused Ukraina sõja lõpetamiseks. Süüdistus esitati vaid päev pärast seda, kui Trump kohtus Mar-a-Lagos Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, ilmutades optimismi rahuvahenduse edusammude suhtes.

Paljud lääne ametnikud näevad Venemaa avalduses katset saboteerida diplomaatilisi pingutusi. Euroopa Liidu kõrge välispoliitika juht Kaja Kallas nimetas kolmapäeval Venemaa väidet tahtlikuks tähelepanu kõrvalejuhtimiseks. Ka teised Euroopa ametnikud on avaldanud arvamust, et tegemist oli Putini katsega nurjata rahupüüdlusi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: CNN, Reuters, New York Post

Samal teemal

TELE-ESILINASTUSED

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:29

Venemaa ründas aastavahetusel taaskord Odessat Uuendatud

07:53

Tavapärane veevarustus Tallinnas on taastunud Uuendatud

07:46

Luure Keskagentuuri hinnangul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

07:07

Eesti Kontserdi uus juht alustab muudatustega alanud aastast

06:19

Bulgaaria võttis kasutusele euro ja sai euroala 21. liikmeks

31.12

Alar Karis: Eesti aastaid kirjutame kõik ühiselt

31.12

Galerii: aastavahetuse melu Tallinna kesklinnas

31.12

Vaata uuesti: Tõnis Niinemets heitis pilgu aasta parimatele eetrihetkedele

31.12

Terik Tallinna veekatkestusest: see on ajutine suur ebamugavus

31.12

Vaata uuesti: "Huumoriklubi esitleb: Jan Uuspõllu röst"

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

31.12

Mitut Eesti sidekaablit on viimastel päevadel kahjustatud Uuendatud

31.12

USA poolt jälitatav naftatanker võis abi saamiseks pöörduda Kremli poole

07:53

Tavapärane veevarustus Tallinnas on taastunud Uuendatud

31.12

Terik Tallinna veekatkestusest: see on ajutine suur ebamugavus

31.12

Sõja 1407. päev: Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais Uuendatud

31.12

Kaableid lõhkunud laeva põhiomanikul on otsene seos Venemaaga

31.12

Tervise tõttu sobimatutest kutsealustest pooltel on vaimsed hädad

31.12

Eesti 200 teeb viimase panuse väärtuskonfliktidele ja kaalub nimevahetust Uuendatud

31.12

Uuest aastas saab akupanga lennureisile võtta sisuliselt üksnes taskus

30.12

Uuel aastal kerkivad avaliku sektori palgad rohkem kui erasektoris

ilmateade

loe: sport

31.12

Kaimar Vagul diskvalifitseeriti Garmisch-Partenkirchenis

31.12

Naiste ühisstardist sõitudes näitas rootslannade ees võimu Diggins

31.12

Aigro sai hüppeturneel viga ja olümpia sattus ohtu

31.12

Veesaar alustas konverentsihooaega kaksikduubliga

loe: kultuur

31.12

Sandra Sillamaa: Sadu edu taga on aastatepikkune töö

31.12

Lauri Kaare: kino elab praegugi katku ja streikide järellainetuses

31.12

Piibli tõlkija: piibel kõnetab ühiskonda rohkem, kui tahetakse tunnistada

31.12

Headreadi raamatuaasta blogi: Martin Reesi "Vaid kuus arvu"

loe: eeter

31.12

Vaata uuesti: Tõnis Niinemets heitis pilgu aasta parimatele eetrihetkedele

31.12

Vaata uuesti: "Huumoriklubi esitleb: Jan Uuspõllu röst"

31.12

Sandra Sillamaa: Sadu edu taga on aastatepikkune töö

31.12

Video: "Kaelakee hääl" Ollie ja Maarja-Liisi esituses

Raadiouudised

31.12

Kuula raadiouudiste kokkuvõtet 2025. aastast

31.12

Raadiouudised (31.12.2025 09:00:00)

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

30.12

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

30.12

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

30.12

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo