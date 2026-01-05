Tallinna lumekoristuse mured on peamiselt seotud linna eripäradega

Tallinn on esimest korda võtnud linnatänavate lumest puhastamise enda kanda ja tagasiside esimese suurema lume järel on positiivne. Teedehooldajad nendivad, et lund pole veel õieti sadanudki, samas mõned linnaosad plaanivad lume väljaveoga alustada juba sel nädalal.

Tallinna linn on võtnud esimest korda enda kanda lumekoristuse linnatänavatelt. Esimene lumine nädal on näidanud, et linn on oma lubadusest suutnud kinni pidada. Suuremad mured kaasnevad endiselt linna eripäradega.

"Mõnel pool on postid keset kõnniteed, mõnikord on auto pargitud nii, et selle nina on liiga kõnnitee peal, kus on niigi kitsas kõnnitee ja tegelikult sealt ei mahu kahjuks lumekoristusmasin läbi. Masin on niigi spetsiaalselt võetud kitsam selleks, et ka kõnniteed koristada," lausus Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

Põhja-Tallinna vanema sõnul on kaebuste arv siiani olnud pea olematu. Seda suuresti tänu sellele, et tööde järjekord on paigas ja koostöö partneritega sujub. Suurendatud on talihoolduse järelevalvet ning Põhja-Tallinna puhul on esimene ringkäik tavaliselt tehtud kella seitsmeks hommikul.

"Võib-olla oleme teinud natukene meelehärmi, kui oleme traktoritega öösel välja tulnud, aga selleks, et hommikul oleks puhas, siis me peame ikkagi ka siin alustama vahel öösel. Lund planeerime hakata juba sellel nädalal väikestelt kitsastelt tänavatelt välja viima, kuna see ei mahu nendele tänavatele ära," sõnas Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.

Üks talihoolduse partnereid ETK Teed, kelle puhastada on Haabersti, Mustamäe ja Põhja-Tallinn, ütles, et suuremaid probleeme pole jõudnud tekkida tänu tagasihoidlikule esimesele lumele. Ülelinnalise vastutusega on koormus enim kasvanud just Põhja-Tallinnas.

"Selleks otstarbeks ostsime päris uusi masinad ka juurde. Need saime novembris kätte alles ehk päris uued masinad hakkasid ka Põhja-Tallinnas toimetama - just väiksemad masinad, mis sobiksid kitsastesse oludesse, sest seal on hästi kitsad kõnniteed. Meil nii väikseid masinaid enne ei olnudki," ütles EKT Teede juhatuse liige Andres Agukas.

Lumekoristusele kulub linnal suurusjärgus 20 miljonit eurot, millest kulukaim teenus on lume väljavedu. Ka selles osas suurendatakse järelevalvet, et pooltühjad koormad linnast välja ei sõidaks.

"Tallinna linn ei osta mitte tegevust – seda, et juba koristatud tänaval tuleks luuaga pühkida, vaid Tallinna linn ostab hooldustaset. Ehk kui lund ei ole sadanud, siis sisuliselt saavad lumekoristajad valmisolekutasu. Suur varieeruvus tuleb pigem lume väljaveost, mis on eraldi tellimise peal. Linn ise määrab selle, kas nüüd on õige hetk lund välja vedada, aga see tõesti sõltub lume hulgast," lausus Järvan.