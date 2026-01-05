X!

Suur osa toormehindadest on maailmaturul aastaga oluliselt langenud

Majandus
Majandus

Toormehinnad maailmaturul on aasta jooksul väheste eranditega oluliselt langenud. Nii on Brenti nafta aastaga odavnenud 21 protsenti ja gaas Hollandi gaasibörsil TTF 41 protsenti.

Kui gaas ja nafta on odavnenud, siis samas on oluliselt kallinenud väärismetallid – kuld 68, hõbe koguni 153 ja plaatina 138 protsenti.

Toidutoormed on valdavalt odavnenud. Nii on nisu hind maailmaturul langenud 6, piim 27, suhkur 24, kakao 47 ja apelsinimahl koguni 60 protsenti. Tõusnud on kohvi hind, 11 protsenti. Samuti on kallinenud tee ja sojauba, vastavalt kaheksa ja neli protsenti.

LHV analüütik Triinu Tapver ütles, et toidutoorme hindades oli eelmisel aastal erisuunalisi liikumisi. Kui näiteks teravili ja suurem osa teistest põllumajandussaadustest odavnes, siis kohvi hind tõusis. Trading Economicsi andmetel odavnes kartul maailmaturul lausa 78 protsenti ja piim ning sellega seotud piimatooted, juust ja või, üle 25 protsendi.

"Sellel aastal toormehinnad osas gruppides – näiteks teraviljad, juurviljad, igasugused suhkrud, kakao – võiksid olla stabiilsed või isegi langeda. Aga samas teisest gruppides – kohv ja sealiha – ma ei oleks nii julge, et ma ütleks, et nende hinnad sellel aastal langema hakkasid – pigem on veidike tõusu isegi näha," lausus Tapver.

Eesti Panga välismajanduse juhi Peeter Luikmeli sõnul mõjutavad maailmas majandust paljud toormehinnad, kui tavatarbija inflatsioonitaju mõjutavad toiduhinnad otseselt. Eelmine aasta oli selles osas väga kiirete kõikumiste järgne rahunemise aasta. Kõige rängemalt mõjus toidutoorme hindadele Venemaa alustatud sõda Ukraina vastu.

"Toidutoorme tipud jäid valdavalt 2022. aastasse, täna me oleme globaalselt nendest tasemetest kuskil veerandi võrra madalamal. See ei ole lõpptoodete hindades nii tugevalt kajastanud ei hinnatõuse ega ka -languseid sellepärast, et toidutoore valmistoodangust hinnas moodustab ikkagi suhteliselt väikese osa, olenevalt tootest 10 kuni 60 protsenti," lausus Luikmel.

Enam mõjutab lõpphinda energia, tööjõukulud ning tootja ja müüja kasumimarginaal, ütles Luikmel. 

Prisma hankedirektori Kaimo Niitaru sõnul aga toormehinnad eelmisel aastal üldjoontes tõusid ja need mõjutavad otseselt lõpphinda.

"Üks põhilisi mõjutajaid ongi tooraine hinnatõus, kui hinnatõusu teavitus tuleb. Ja samamoodi toormehinna langus jõuab, kui see on piisavalt kaua kestnud ja piisavalt sügav olnud, ka lõpphinda. Hinnad on hakanud langema, on palju räägitud eelmise aasta jooksul apelsinimahlast, sel nädalal väljamüügi hind langes umbes 23 protsenti. Hetkel läbirääkimised käivad ka piimatoodete osas ja seal on esimesed signaalid, et või hind on langemas," lausus Niitaru.  

Toimetaja: Marko Tooming

