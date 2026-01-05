X!

Prokuratuuri sõnul oli nende käsitlus politseijuhtide kohtuasjas ekslik

Eesti
Prokuratuur.
Prokuratuur. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Justiitsminister Liisa Pakosta vabandas Eesti riigi nimel kolmes kohtuastmes õigeks mõistetud endiste politseijuhtide Elmar Vaheri, Eerik Heldna ja Aivar Alavere ees. Riigiprokuratuur tunnistab, et nende käsitlus oli ekslik ja lubab teha juhtumi kohta põhjaliku analüüsi.

Prokuratuuril on Eestis küll sõltumatus, aga puudub igasugune vastutus, ütles oma kohtuasja kommenteerides esmaspäevasel pressikonverentsil endine politseijuht Elmar Vaher.

Küsimusele, kas Vaheri enda hinnangul tehti talle isiklikult liiga, vastas Vaher, et loomulikult.

"Olla politseijuhina kõrvaldatud ametist korruptsioonikuriteo eest, see on midagi väga suurt ja seda läbi elada on loomulikult väga keeruline. Riik võiks teha kõik endast oleneva, et selliseid lugusid enam ei oleks, et meie prokuratuur oleks aus ja väärikas," lausus Vaher.

Küsimusele, kas tema hinnangul on riigiprokuratuur kallutatud, vastas Vaher, et absoluutselt.

Riigiprokuratuur tunnistab küll viga, kuid mitte erapoolikust.

"Jah, prokuratuur tunnistab, et meie käsitlus osutus ekslikuks ja oli ekslik ja ükski nimetatud isikutest – ei Elmar Vaher, Eerik Heldna ega Aivar Alavere – ole toime pannud kuritegu. Prokuratuur teeb (selles osas peaprokuröri korraldusel) põhjaliku analüüsi selle juhtumi osas, vaatab detailideni kõigisse nüanssidesse sisse, et vältida tulevikus taolisi eksimusi," lausus juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmets.

Vaheri väitele, et prokuratuur on kallutatud, vastas Lehesmets, et tal ei ole kuidagi võimalik seda arvamust kommenteerida, sest temal selline teave puudub.

"Pigem ma ütlen, et prokuratuur tegutses prokuröri siseveendumuse kohaselt," ütles ta.

"Minule on küll jäänud mulje, et see on olnud suurte isiksuste põrkumine, mis päädis kriminaalmenetluses ja ma arvan, et see ei ole päris okei. Samas ma ei julge ka päris seda öelda, et prokuratuur läks kohtusse päris ilmaasjata. Kui neil on kahtlus, mida kohtulikult kontrollida ja seda tuleb teha – ega me ei kujuta ju ette prokuratuuri, kes läheb kohtusse ainult siis, kui 99,9 protsenti on võit kindel. Samas ma ütlen, et mina prokuratuuri asemel võib-olla riigikohtusse ei oleks läinud," lausus riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson.

Justiitsminister Liisa Pakosta ütles, et see, et ühtegi seadusevastast tegu ei tehtud, oli selge juba esimesest kohtuastmest saati ning protsess jätkus inimeste elude ja saatuste arvelt.

"Minu hinnangul õigusliku selguse saamine nii suure ja valusa hinnaga Eesti riigile väga lojaalsete, Eesti riigi heaks töötavate inimeste puhul ei olnud õiglane. Sellepärast ma arvan, Eesti riik peaks vabandama politseijuhtide ees ja ma palun vabandust Eesti riigi nimel politseijuhtide ees, et nad niimoodi pidid kannatama," lausus Pakosta.

Toimetaja: Marko Tooming

