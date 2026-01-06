Kolmapäeval tuleb kuni -13 kraadi külma

Saabuval ööl liigub sajune osatsüklon mööda Rootsi idarannikut põhja poole ja täitub. Selle väheaktiivne lohk püsib aga hommikuni Baltimaade kohal. Ilm on lumine ja rannikul võib olla tuisku. Homme päeval moodustub Baltimaade kohal kõrgrõhuvöönd. Tuul nõrgeneb, pilvkattes on selgimisi ning siin-seal sajab vähest lund.

Eelolev öö tuleb pilvine, sajab lund ning rannikul võib paiguti tuisata. Puhub ida- ja kagutuul 2-8, rannikul iiliti 13 m/s. Külma on 4 kuni 10, kohati kuni 13 ning saarte rannikul paiguti vaid 2.

Kolmapäeva hommikul on pilves selgimisega ning kohatiste lumesadudega ilm. Puhub ida- ja kagutuul 2-8, saarte rannikul iiliti kuni 13 m/s. Samas mandri kaguosas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Miinuskraade on termomeetril 4 kuni 10, kohati kuni 13 ning saarte rannikul paiguti 2.

Päev tuleb pilves selgimistega ning kohati sajab vähest lund. Puhub nõrk, mandril muutliku suunaga, rannikul valdavalt kagutuul. Õhutemperatuur on -3 kuni -9, saarte rannikul kohati 0 kraadi lähedal.

Talvine ja külm püsib ilm ka nädala teises pooles. Neljapäeval on taevas muutlik, kohati sajab kergelt lund ning saartel ja rannikul võib pinnatuisku olla. Reedest on pilvisus tihedam ning ilm muutub veidi tuulisemaks. Kohati sajab ikka lund ning keerutab pinnatuisku.

Töönädala lõpp tuleb kargelt külm - öösel on külma paiguti isegi kuni 16, päeval 12 kraadi. Nädalavahetusel jääb külma veidi vähemaks ehk miinuskraade on päevasel ajal 10 piires.