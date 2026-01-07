WSJ: Rubio sõnul tahab USA Taanilt Gröönimaa ära osta

Ajalehe The Wall Street Journal teatel ütles välisminister Marco Rubio, et USA hiljutised ähvardused Gröönimaa suunal pole märk peatsest rünnakust. Rubio ütles, et USA tahab Taanilt Gröönimaa ära osta.

Lehe allikate sõnul tegi Rubio oma avaldused esmaspäeval toimunud kinnisel koosolekul. Ta tegi need kommentaarid Trumpi administratsiooni tippametnikele, nende hulgas olid ka kaitseminister Pete Hegseth ja staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Dan Caine.

USA kukutas samas möödunud nädalal Venezuela režiimi juhi Nicolas Maduro ja Euroopas kasvab nüüd mure, et järgmisena võib Trumpi sihikul olla Gröönimaa.

Valge Maja teatas teisipäeval, et Trump kaalub Gröönimaa omandamiseks mitut erinevat varianti, seal hulgas sõjaväe kasutamise võimalust. Hiljuti tegid Euroopa riigijuhid Taani autonoomse territooriumi Gröönimaa kaitseks ka ühisavalduse.

Trump avaldas juba oma esimesel ametiajal soovi Gröönimaa ära osta. Tegemist on strateegiliselt olulise alaga Arktikas, mis on rikas ka maavarade poolest. Pärast Valgesse Majja naasmist on ta korduvalt väljendanud huvi Gröönimaa muutmise vastu USA osaks. Ta ei ole välistanud ka sõjalise või majandusliku jõu kasutamist, et veenda Taanit seda üle andma.

Mitmed NATO liikmesriigid on samas hoiatanud, et rünnak Gröönimaa vastu tähendaks sisuliselt aastakümneid kestnud poliitilis-sõjalise liidu lõppu.

Vabariiklasest senaator ja Trumpi liitlane Lindsey Graham ütles hiljuti, et see, mida Washington Gröönimaa suhtes ette võtab, on kõik läbirääkimiste küsimus.

"Meil on vaja õiguslikku kontrolli ja õiguslikku kaitset, et õigustada selle koha ülesehitamist ja oma inimeste kohapeale saatmist," ütles Graham.