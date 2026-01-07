X!

Trump: Venezuela annab USA-le ligi 50 miljonit barrelit naftat

Texases asuv rafineerimistehas
Texases asuv rafineerimistehas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Joel Angel Juarez
President Donald Trump teatas teisipäeval, et Venezuela ajutised võimud annavad USA-le 30–50 miljonit barrelit toornaftat. Trumpi sõnul läheb nafta rahvusvahelisele turule ja saadud tulu kasutatakse mõlema riigi hüvanguks.

Trumpi sõnul andis ta energeetikaministrile Chris Wrightile korralduse, mille raames laaditakse nafta tankeritele ja viiakse seejärel USA-sse. 

"See nafta müüakse turuhinnaga ja seda raha kontrollin mina kui USA president, et tagada selle kasutamine Venezuela ja Ameerika Ühendriikide rahva hüvanguks," teatas Trump. 

Venezuela režiim  ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

USA võttis möödunud nädalal Nicolas Maduro vahi alla ja Trump teatas seejärel, et Washington võtab Venezuela naftavarud enda kontrolli alla. Trump soovib nüüd, et Ühendriikide energiahiiglased naaseksid Venezuelasse. 

Trump peaks juba reedel kohtuma Valges Majas USA naftahiiglaste esindajatega, et arutada investeeringute tegemist Venezuelasse. Analüütikud leiavad veel, et Trumpi viimane teadaanne on hea uudis USA rafineerijate jaoks. 

"See on päris hea kogus naftat, kui see kohe läheb turule," märkis konsultatsioonifirma RBN Energy tippjuht John Auers. 

Nafta hind on langenud alla 60 dollari barrelist ja kolmapäeva varahommikul oli rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind 59,91 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 56 dollarit barreli kohta. Praeguste turuhindade juures oleks Venezuela barrelite väärtus umbes 1,5-2,5 miljardit dollarit. 

Toimetaja: Karl Kivil

