Eestis oli detsembris euroala kõrgeim inflatsioon

Eestis ja Slovakkias oli detsembris euroala riikidest kõige kõrgem inflatsioon, ulatudes Eurostati kiirhinnangu kohaselt 4,1 protsendini, mis eurotsooni keskmisest kaks korda suurem.

Euroala tarbijahindade harmoniseeritud indeks (HCIP) peaks 2025. aasta detsembris olema 2,0 protsenti, mis on mõnevõrra madalam kui novembri 2,1 protsenti, teatas Euroopa Liidu statistikaamet Eurostati oma kolmapäeval avaldatud kiirhinnangus.

Kõige madalam oli eurotsooni riikidest detsembris aastane hinnatõus Küprosel (0,1 protsenti), Prantsusmaal (0,7 protsenti), Itaalias (1,2 protsenti).

Eesti ja Slovakkia järel suuruselt järgmine inflatsiooni tase oli Austrias (3,9 protsenti), Horvaatias (3,8 protsenti). Lätis oli detsembris inflatsioon 3,5 ja Leedus 3,2 protsenti.

Euroopa Liidu riikidest ei kuulu euroalasse Rootsi, Taani, Poola, Ungari, Tšehhi, Rumeenia.