X!

Tallinn plaanib Viru bussiterminali ümber ehitada

Eesti
Viru keskuse bussiterminal
Viru keskuse bussiterminal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna linnavõimul on plaan ehitada ümber Viru Keskuse all asuv bussiterminal. Võimalusena kaalutakse seda, et tulevikus saaksid seal peatuda lisaks linnaliinidele ka maakonnaliinide bussid.

Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) ütles kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et Viru terminalil on kindlasti ka tulevikus ühistranspordis roll olemas, kuid muudetul kujul. Nimelt on Tallinnal plaanis sinna suunata ka maakonnaliine. See aga eeldab terminali osalt ümber ehitamist, näiteks tuleks rajada uus sissesõidutee. Kuivõrd see saab olema mahukas töö, siis enne paari aastat seda ette ei võeta, lisas Järvan.

Tallinna linnaliinide jaoks tähendaksid muudatused, et Viru terminal ei oleks enam liinide algpeatuseks, vaid tegu saab olema rohkem läbisõidetava alaga, ütles Järvan.

Transpordi abilinnapea Joel Jesse (Keskerakond) ütles ERR-ile, et tänavu on plaanis luua bussiterminalile uus kontseptsioon ja eskiislahendus.

"Et millised oleksid liikluslahendused, milline oleks see kontseptsioon, millised bussiliinid seal tulevikus liigelda võiksid – on see alguspunkt, lõpp-punkt, on see läbivad liinid, on seal ka maakondlikud liinid. Selle tööga hakatakse tänavu tegelema," lausus Jesse.

Kui kontseptsioon valmis, siis on selge, kas on vaja teha ümberehitusi ning saab välja arvutada, kui palju selleks raha on vaja, lisas ta.

Jesse sõnul võiks ideaalis võiks olla 2028. aastal vajalikud muudatused ellu viidud.

"Aga kõigepealt tuleb ära teha kontseptsioon erinevate osapooltega koostöös, siis selgub täpne lahendus, vajadused, eelarve küsimused, mis see maksab ja mis see füüsiliselt lõpuks aega võtab," ütles Jesse.

Jesse sõnul on üldisem eesmärk, et tegu oleks kohaga, kus on head ümberistumisvõimalused igas suunas. Selleks kaalutakse võimalust, et nii Gonsiori tänava pool, kust bussid praegu terminali sisenevad, kui Narva maantee pool, kust bussid väljuvad, muuta need kahesuunaliseks, kust saaks bussid nii sisse sõita kui ka väljuda.

"Vastasel juhul läbivate liinide tekitamise võimalus on keeruline. See on üks osa kontseptsiooni läbitöötamisest, et vaadata, mis on võimalused ehitustehniliselt ja nii edasi," lausus Jesse.

Ühistranspordi ümberistumiste sõlmjaamade loomine üle linna on samuti olnud Tallinnal pikalt plaanis, aga enne seda tuleb veel mõnevõrra muuta liinivõrku. Kahe etapi jagu on seda tehtud: ühendatud bussiliine, loodud mõned uued ja muudetud liinide marsruute. Kolmas etapp on valmimas ning seda tutvustatakse sel kevadel, lausus Jesse.

Viru keskuse bussiterminal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Poed ja teenused erakätesse

Bussiterminal ei kuulu linnale, vaid Viru Keskuse omanikele. Järvan ütles, et Tallinna transpordiametil pole mingit huvi ega kohustust tegelda terminalis asuvate kaubanduspindade rentimisega ning selle võiks anda erakätesse.

Jesse ütles, et ta toetab erakätesse andmise mõtet.

"Tänapäevases ühiskonnas on ümberistumise sõlmjaamas ikkagi olemas mingid lihtsamad teenused või väike toitlustus, kus sa saad juua või ajalehte osta. Aga kes sellega tegelema peab – pigem ikkagi erasektor," lausus ta.

Mullu valmis Tallinna transpordiameti tellimusel Turu-uuringute tehtud uuring, mille järgi on bussiterminali kasutajad sellega enamjaolt rahul. Küll aga soovitati parendada puhtust ja hügieeni, lisada valgust ja talvel soojust. Samuti leidsid küsitletud, et terminalis võiks olla rohkem erinevaid kauplusi ja teenuseid, sealhulgas toidukohti.

Viru Keskuse bussiterminal avati 2004. aastal.

Viru keskuse bussiterminal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

04:40

Tallinn plaanib Viru bussiterminali ümber ehitada

04:37

MKM-is digimajanduse osakonda juhtinud Sirli Heinsoo siirdus tööle Bolti

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Vene rünnakud jätsid Ukrainas miljon inimest vee ja kütteta Uuendatud

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

08.01

Protestid Iraanis hoogustusid pärast eksiilis elava kroonprintsi üleskutset Uuendatud

08.01

Ilves oli proovivõistlustel üheksas ja 15. Uuendatud

08.01

ETV spordisaade, 8. jaanuar

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

08.01

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

08.01

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

08.01

Graham: Trump toetab nüüd sanktsioonide paketi eelnõu Moskva vastu

08.01

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

07.01

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

08.01

Protestid Iraanis hoogustusid pärast eksiilis elava kroonprintsi üleskutset Uuendatud

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

08.01

Eraisikute vaheliste teenuste sotsiaalmaksu korrastus jõudis valitsusse

08.01

USA-s Minnesotas lasi immigratsiooniametnik maha naise

ilmateade

loe: sport

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

08.01

Henry Sildaru teenis finaalipileti ka rennis

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Kahevõistluse MK-etappi ohustab tuul, aga suusarada on väga heas seisus

loe: kultuur

08.01

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

08.01

Masha Bakhtina lühidokk jutustab loo ühe naise teekonnast oma juurte juurde

08.01

ERSO kontsertsarjas "AudioSpaa" kõlab Arvo Pärdi ja Philip Glassi looming

08.01

Ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal püüab enim auhindu "Üks võitlus teise järel"

loe: eeter

08.01

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

08.01

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

08.01

Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

08.01

Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

Raadiouudised

08.01

Päevakaja (08.01.2026 18:00:00)

08.01

Uus omanik muudab Tre raadio nime ja lõpetab poliitikasaated

08.01

Rail Baltic otsustab juuniks aheraine kasutamise

08.01

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

08.01

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

08.01

Raadiouudised (08.01.2026 15:00:00)

08.01

Minneapolises lasi immigratsiooniametnik maha naise

08.01

Tartu ülikooli arheoloogid uurivad küttimise ja koriluse rolli rahvastiku kiires kasvus

08.01

Mihkelson: Eestile on oluline tugeva liitlasruumi püsimine

08.01

Reedel tuul tugevneb ja ilm läheb veelgi külmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo