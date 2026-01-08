X!

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

21. kooli õpilased õpetajate meeleavaldusel Toompeal 2024. aastal
21. kooli õpilased õpetajate meeleavaldusel Toompeal 2024. aastal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Valitsus kinnitas neljapäeval õpetajate töötasu alammäära, mis 2026. aastal on täistööajaga töötamisel 1970 eurot. Lisaks eraldab riik iga õpetaja ametikoha kohta diferentseerimise osa 22 protsenti, mis võimaldab maksta õpetajatele palka vastavalt karjääriastmele, vastutusele ja tööülesannetele.

Alammäär tõuseb 8,2 protsenti ehk 150 eurot, teatas ministeerium.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul aitab palgakasv ja märtsis jõustuv karjäärimudel kaasa õpetajate järelkasvule.

Kallas lisas, et koos maksumuudatustega tõuseb sel aastal õpetaja keskmist palka teenival haridustöötajal igakuine netotulu 319 euro võrra ja aastas jääb õpetajale kätte 3828 eurot rohkem.

Võrreldes 2025. aastaga kasvatab valitsus õpetajate palgafondi kümme protsenti.

Õpetaja töötasu alammäär kehtib kvalifikatsiooninõuetele vastavatele õpetajatele ning nendele õpetajatele, kes õpivad õpetajakoolituses, omandavad või omavad magistrikraadi.

Tänavu 1. märtsist kehtestatakse riiklikul tasandil õpetajate karjäärimudel, mis määratleb õpetajate kutsestandarditel põhinevad karjääriastmed ja nendele vastavad palgakoefitsendid.

Karjäärimudeli kohaselt hakkab õpetajate palga alammäär ehk 1970 eurot kehtima alustavale õpetajale ja õpetaja astmele. Vanemõpetaja astme palgakoefitsent on 1,1-kordne ehk 2167 eurot ja meisterõpetaja astmel 1,3-kordne ehk 2561 eurot.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

