Reedel võib esineda pinnatuisku

Reedel jääb külm kõrgrõhkkond Lapimaale ankrusse ja selle lõunaserv sirutub üle Baltimaade. Kõrgrõhkkonda hakkab aga survestama Ukrainast aeglaselt põhja poole liikuv aktiivne madalrõhkkond. Ilm on külm, tuul järk-järgult tugevneb, kohati sajab lund ning esineb pinnatuisku. Ka laupäeval jääme põhjapoolse kõrgrõhuala ning kagupoolse madalrõhuala piirile. Ilm püsib seega suuremate muutusteta külm, tuuline ja lumine.

Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab vähest lund ja on pinnatuisku. Paiguti võib tekkida udu. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on -9 kuni -14, pikemate selgimiste korral langeb ka alla -15 kraadi, kuid rannikul püsib paiguti -5 kraadi ümber.

Reede hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab nõrka lund ja on pinnatuisku. Tuul puhub idast ja kirdest 4-10, iiliti 13, rannikul 7-14, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on -8 kuni -14, kuid pikemate selgimiste korral võib langeda ikka ka alla -15 kraadi. Rannikul aga on paiguti vaid -4 kuni -7 kraadi.

Päeval on taevas muutlik. Kohati võib kergelt lund sadada ning esineb ka pinnatuisku. Puhub ida- ja kirdetuul 5-10, iiliti 14, rannikul 8-14, iiliti 18 m/s. Temperatuur on -4 kuni -10, Kagu-Eestis kuni -13 kraadi.

Laupäev tuleb pilves selgimistega, pühapäev isegi pilvisem ning selgimisi esineb vaid saartel. Kohati sajab lund ja tuiskab ning külma on keskmiselt 7 kraadi.

Kui esmaspäev tuleb veel võrdlemisi pilvine, siis teisipäeval on taevas muutlik. Külma on nädala alguses keskmiselt 6 kraadi ning paiguti sajab lund.