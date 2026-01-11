Riia lennujaama läbis mullu 7,1 miljonit reisijat

Riia lennujaama läbis eelmisel aastal 7,1 miljonit reisijat, mida on kaks korda rohkem kui Tallinna lennujaama kasutanud inimeste hulk.

Riia lennujaam säilitas 2025. aastal esialgsete andmete kohaselt stabiilse tegevusmahu: teenindatud reisijate arv oli veidi üle 7,1 miljoni, mis on sama arv kui eelmisel aastal, samas kui kaubamaht kasvas seitse protsenti.

Kokku 7,1 miljonist reisijast, mida üle kolme ja poole korra rohkem kui on Läti rahvaarv (1,9 miljonit), oli 5,7 miljonit otsereisijaid, kes alustasid oma reisi Riia lennujaamast, samas kui 1,4 miljonit – umbes viiendik – kasutasid lennujaama ümberistumiseks teistesse sihtkohtadesse suunduvatele lendudele.

Riia lennujaama populaarseimad sihtkohad olid eelmisel aastal nagu tavaliselt London, Helsingi, Oslo ja Stockholm. Esikümnesse kuulusid ka Baltimaade pealinnad Vilnius ja Tallinn, suured Euroopa sõlmpunktid nagu Frankfurt, Amsterdam ja Kopenhaagen, samuti Istanbul.

Väljuvate lendude turul domineerisid eelkõige kaks lennufirmat: suurim vedaja oli 2025. aastal riiklik lennufirma Air Baltic, mille turuosa oli 57,2 protsenti, sellele järgnes Iirimaa odavlennufirma Ryanair 22,8-protsendise turuosaga.

"2025. aastat iseloomustas üha tihedam konkurents lennufirmade ligimeelitamiseks. (Air Balticu – toim.) lennukite tarnimise hilinemine, mootorite hooldusprobleemid ja lennufirmade keskendumine finantstulemuste parandamisele suurendasid ootusi madalamate lennujaamatasude ja stiimuliprogrammide järele, ajendades lennufirmasid kohandama hooajalisi lennugraafikuid ja käivitama marsruute tulusamatele turgudele," kommenteeris lõppenud aastat lennujaama juhatuse esimees Laila Odiņa.

2025. aastal investeeris Riia lennujaam lennuvälja infrastruktuuri, jätkusuutlikkuse projektidesse ja seadmete uuendamisse 20 miljonit eurot. Üks olulisemaid käivitatud projekte oli 80 000 ruutmeetri suuruse neljanda terminali rekonstrueerimine. Projekti käigus rajatakse täiendavaid lennukite seisuplatse, sealhulgas laia kerega lennukitele, mis võimaldab käidelda igat tüüpi kauba- ja sõjalennukeid. Uuendatud terminal parandab sõjaväelist liikuvust – mis on praeguses geopoliitilises kontekstis ülioluline – ja laiendab kaubakäitlusvõimsust.

Kuigi Venemaa ja Valgevene vastu kehtestatud sanktsioonid ning õhuruumi piirangud piiravad endiselt Riia lennujaama atraktiivsust Aasia lennuettevõtjate jaoks, sisenesid 2025. aastal kaubaveosegmenti kaks suurt tegijat – Fly Khiva ja Lufthansa Cargo –, mille tulemusel käideldava kauba maht kasvas seitse protsenti ehk 20 100 tonnini. Sellest 51 protsenti veeti reisilendudel ja 49 protsenti spetsiaalsetel kaubalendudel.

Odiņa prognoosis Riia lennujaamale 2026. aastal mõõdukat, kuid stabiilset kasvu: "Nii kaua kui praegune geopoliitiline olukord püsib, ostujõud püsib stabiilsena ja lennuturism oluliselt ei laiene, eeldatakse, et lennuliiklus Lätis kasvab mõõdukalt, kooskõlas majanduse kasvuga."

"Kui aga tingimused aga oluliselt muutuvad – näiteks Ukraina sõja lõppedes –, on kiirem kasv võimalik tänu Ukraina turu avanemisele ja uutele liinidele praegu suletud õhuruumides," lisas lennujaama juht.

Tallinna lennujaama läbis 2025. aastal 3 488 104 reisijat.