Esmaspäeval sajab lund ja tuiskab

Esmaspäeval on Baltimaad nõrgeneva madalrõhkkonna mõjus. Öö möödub lumiselt ja tuisuselt just Loode- ja Põhja-Eestis. Hommikuks sajud hõrenevad ja liiguvad peamiselt merele ja Soome lahele ning päeval on vaid kohatisi nõrku lumehooge.

Eesmaspäeva öösel sajab mitmel pool lund, tihedamalt Loode-Eestis, ja rannikul tuiskab. Puhub põhja- ja kirde-, pärast keskööd ka idatuul 2-8, rannikul kuni 13, põhjarannikul iiliti 18 m/s. Külma on 7 kuni 15 kraadi, tuulele avatud rannikul kuni 3 kraadi.

Hommikul sajab põhjarannikul kohati lund ja tuiskab. Puhub mõõdukas kirde- ja idatuul iiliti 16 m/s ning õhutemperatuur jääb vahemikku -7 kuni -13 kraadi, tuulele avatud rannikul on külma 3 kuni 6 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab lund ja rannikul tuiskab. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 2-8, põhjarannikul 5-11, iiliti 16 m/s. Külma on 3 kuni 12 kraadi.

Teisipäeval sajab paiguti vähest lund, puhub nõrk idakaare tuul ning külma on öösel 10 kuni 15, kohati 20, rannikul kuni 6 kraadi, päeval 8 kuni 14, rannikul kuni 5 kraadi. Kolmapäeval saame lumerookimisest puhata, ilm tuleb olulise sajuta, tuul tugevneb ja õhutemperatuur püsib sama jahe kui teisipäeval. Lumelisa lubab ilmaprognoos alates neljapäeva pärastlõunast, mil sajab saartel ja hiljem ka Lääne-Eestis. Reedeks jõuab lumesadu ja tuisk ka kaugemale mandrile, ja päevane õhutemperatuur pisut tõuseb.