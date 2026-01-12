X!

Järvan: lumekoristuse eest kiita saada on harukordne

Foto: Ken Mürk/ERR
Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul suutis linn nädalavahetuse lumeuputusele reageerida adekvaatselt ning suuremad magistraalid ja ka kõnniteed said lumest puhtaks. Probleemina tõi ta välja, et linnas on kitsaid kõnniteid, kuhu sahaga ligi ei pääse ja ainus lahendus on käsitöö.

"Me oleme väga palju positiivset tagasisidet saanud, mis lumekoristuse valdkonnas on pigem harukordne. Eriti, et oleme kõnniteed lumest puhtaks teinud. See on täiesti teostatav," rääkis Järvan esmaspäeval "Vikerhommikus".

"Peamised magistraalid on meil puhastatud ja ma usun, et vastavad igati teehooldusstandarditele. Aga võib olla kõrvaltänavad ja ka mõned kõnniteed saavad veel tänase päeva jooksul vastavalt normidele hooldatud."

Rääkides veel kõnniteede lumest puhastamisest, mille kohustuse linn endale võttis, tõi Järvan probleemina, et osades kohtades on kõnniteed liiga kitsad, et sahk saaks seal lund lükata.

 "See on teema, kuhu minu hinnangul on viimaste aastakümnete jooksul natuke liiga vähe tähelepanu pandud. Osades kohtades kõnniteed üldse puuduvad, osades on kitsad ja see paraku tähendab, et traktoriga juurde ei pääse ja jääb vaid käsitöö."

Kuna lühikese ajaga sadas väga palju lund ja uut võib juurde tulla, tuleb nüüd hakata seda ka välja vedama. Järvani kinnitusel võtab linn järelevalvet lume tegeliku väljaveo kohta tõsiselt.

"Peab tõdema, et külmutatud vee tassimine veoautodega on päris kallis tegevus. Ja eelnevatel aastatel on teatud kahtlusi olnud, et kas kõik veoautod, kuhu lumi peaks peale minema, kui palju seal lund päriselt peal on. GPS-iga me jälgime seda, kuidas lund välja veetakse. Aga ühel korral tuli välja, et hoopis sõiduauto oli see, kus see GPS peal istus."

Tänavatelt lume puhastamise teeb Järvani sõnul keerukaks ka asjaolu, et tänavaruumis ei ole reservala, kuhu lumevallid teha.

"Siis võibki juhtuda, et kõnniteelt lükatakse rattarajale, rattarajalt lükatakse sõidurajale ja seal kannatab kohe ühistransport. Palun teha lähiajal ametil analüüsi, et kui hästi kiirelt tuleb palju lund ja lume väljavedu linnast ei ole realistlikult teostatav, siis kas vallid tulevad rattaradadele, kus talvel on vähe kasutajaid."

Järvan tunnistas, et mõistab ka koduomanike pahameelt, kui sahk lükkab nende väljasõidu ette valli.

"Sahamehed on mõistlikud ja loomulikult nad ei tee seda pahapärast, aga eriti just magistraalidel, kus on kõrged teehooldusstandardid ja sahk käib mitmeid kordi tuisu ajal, siis need tekkivad vallid ajavad inimesi närvi. Aga kui kiirus on taga, et tagada ühistranspordile läbipääs, siis paraku mõnikord nii juhtub," sõnas abilinnapea.

Toimetaja: Urmet Kook

