Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

Lääne ekspertide hinnangul kasutab Venemaa režiimi juht Vladimir Putin avalikel esinemistel regulaarselt oma teisikuid, et vähendada Ukraina-vastase sõja kontekstis atentaadi ohtu, kirjutas Briti väljaanne The Sun.

Teisikute kasutamine Putini poolt on saanud osaks rangest turvaprotokollist ja kujunenud ammu standardpraktikaks, rääkis Briti välisluure MI6 endine juht Richard Dearlove. Tema sõnul on Ukraina luureandmed, mis näitavad Putinile väga sarnase isiku kasutamist avalikel üritustel, usaldusväärsed, vahendas The Sun.

Lääne analüütikud ja luureametnikud seostavad sellist turvameetmete karmistamist Venemaa täiemahulise sõjaga Ukraina vastu. Ukraina eriteenistused on korduvalt näidanud oma võimet rünnata sihtmärke Venemaa territooriumil, mis ekspertide arvates on suurendanud Putini lähiringkonnas muret võimalike rünnakute pärast, märkis The Sun.

"Ta oleks kasvõi ukrainlaste droonide sihtmärk, kui nad teaksid täpselt, kus ja millal ta asub," selgitas Dearlove.

Otsus selle kohta, kas avalikkuse ette ilmub päris Putin või tema teisik, tehakse riskitaseme põhjal. MI6 endise juhi sõnul ei kasutata teisikuid diplomaatilistel läbirääkimistel ja kinnistel kohtumistel, kuna lähikontaktis oleks teise poole ärapetmine keeruline.

"Kehadublanti ei kasutata näost näkku kohtumistel, sest nii lähedal olles oleks Putinit väga-väga raske jäljendada," märkis ta.

Olukord on aga teistsugune vabaõhuüritustel – jalutuskäikudel, ettevõtete külastustel või lavastatud väljasõitudel –, kus ümbruse turvalisust on võimatu täielikult tagada.

Kuigi Kreml on väited teisikute kasutamisest alati ümber lükanud kui vandenõuteooriad, viitavad hiljutised teated sellele, et Venemaa julgeolekuteenistused on presidendi liikumist puudutavaid protokolle karmistanud, märkis The Sun.

Putini avalikkuse ette ilmumised on muutunud üha põhjalikumalt lavastatumaks ja neid filtreeritakse tugevalt riigimeedia kaudu.

Teemale juhtis juba 2023. aastal lisatähelepanu Jaapani telekanal TBS, mis lasi ekspertidel kasutada tehisaru Putini näojoonte ja liigutuste analüüsimiseks. Nad jõudsid järeldusele, et päris Putin oli kohal tolle aasta 9. mai paraadil Punasel väljakul, samas kui Krimmi silla ülevaatuse ajal peaaegu aasta varem ilmus tõenäoliselt kohale tema teisik. Uuringu kohaselt oli nende sarnasuse tase 53 protsenti.

Leht toob ka välja Ukraina julgeolekuteenistuste korduvad väited, et Putini asemel on esinema treenitud mitu meest, kellel on temaga sarnane kehaehitus, kõnnak ja näostruktuur.

Seda väitis ka TBS, kui kirjutas, et näotuvastuse eksperdid nimetasid enamikul väidetava Putini osalusega juhtudel selles Vene liidrina esinenud isikut mittevastavaks päris-Putiniga, mis viib oletuseni, et tegemist võib olla teisikuga.

Nii andis Putini esinemine Ukraina sõja rindel Mariupolis 2023. aasta märtsis vaid 40-protsendilise vaste. Ja Putini pildid Krimmis andsid veelgi madalama sarnasuse skoori, vaid 18 protsenti.

"Ekspertanalüüs näitab selgelt vähemalt kahe kehateisiku suurt tõenäosust," märkis Jaapani telekanal.

The Sun tõi ka välja, et Ukraina sõjaväeluure tollase ülema Kõrõlo Budanovi sõnul on Putin varemgi oma elu pärast kartes kehadublante reisidele saatnud. Ta ütles, et venelased kasutasid teisikuid juhi aja kokkuhoiuks ja selleks, et ohtlikus olukorras riskida parem teisikuga. Budanov ei toonud näiteid, kus tema arvates duublit kasutati.