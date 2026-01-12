X!

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

Välismaa
Maskid Peterburi suveniiripoes.
Maskid Peterburi suveniiripoes. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / ANATOLY MALTSEV
Välismaa

Lääne ekspertide hinnangul kasutab Venemaa režiimi juht Vladimir Putin avalikel esinemistel regulaarselt oma teisikuid, et vähendada Ukraina-vastase sõja kontekstis atentaadi ohtu, kirjutas Briti väljaanne The Sun.

Teisikute kasutamine Putini poolt on saanud osaks rangest turvaprotokollist ja kujunenud ammu standardpraktikaks, rääkis Briti välisluure MI6 endine juht Richard Dearlove. Tema sõnul on Ukraina luureandmed, mis näitavad Putinile väga sarnase isiku kasutamist avalikel üritustel, usaldusväärsed, vahendas The Sun.

Lääne analüütikud ja luureametnikud seostavad sellist turvameetmete karmistamist Venemaa täiemahulise sõjaga Ukraina vastu. Ukraina eriteenistused on korduvalt näidanud oma võimet rünnata sihtmärke Venemaa territooriumil, mis ekspertide arvates on suurendanud Putini lähiringkonnas muret võimalike rünnakute pärast, märkis The Sun.

"Ta oleks kasvõi ukrainlaste droonide sihtmärk, kui nad teaksid täpselt, kus ja millal ta asub," selgitas Dearlove.

Otsus selle kohta, kas avalikkuse ette ilmub päris Putin või tema teisik, tehakse riskitaseme põhjal. MI6 endise juhi sõnul ei kasutata teisikuid diplomaatilistel läbirääkimistel ja kinnistel kohtumistel, kuna lähikontaktis oleks teise poole ärapetmine keeruline.

"Kehadublanti ei kasutata näost näkku kohtumistel, sest nii lähedal olles oleks Putinit väga-väga raske jäljendada," märkis ta.

Olukord on aga teistsugune vabaõhuüritustel – jalutuskäikudel, ettevõtete külastustel või lavastatud väljasõitudel –, kus ümbruse turvalisust on võimatu täielikult tagada.

Kuigi Kreml on väited teisikute kasutamisest alati ümber lükanud kui vandenõuteooriad, viitavad hiljutised teated sellele, et Venemaa julgeolekuteenistused on presidendi liikumist puudutavaid protokolle karmistanud, märkis The Sun.

Putini avalikkuse ette ilmumised on muutunud üha põhjalikumalt lavastatumaks ja neid filtreeritakse tugevalt riigimeedia kaudu.

Teemale juhtis juba 2023. aastal lisatähelepanu Jaapani telekanal TBS, mis lasi ekspertidel kasutada tehisaru Putini näojoonte ja liigutuste analüüsimiseks. Nad jõudsid järeldusele, et päris Putin oli kohal tolle aasta 9. mai paraadil Punasel väljakul, samas kui Krimmi silla ülevaatuse ajal peaaegu aasta varem ilmus tõenäoliselt kohale tema teisik. Uuringu kohaselt oli nende sarnasuse tase 53 protsenti.

Leht toob ka välja Ukraina julgeolekuteenistuste korduvad väited, et Putini asemel on esinema treenitud mitu meest, kellel on temaga sarnane kehaehitus, kõnnak ja näostruktuur.

Seda väitis ka TBS, kui kirjutas, et näotuvastuse eksperdid nimetasid enamikul väidetava Putini osalusega juhtudel selles Vene liidrina esinenud isikut mittevastavaks päris-Putiniga, mis viib oletuseni, et tegemist võib olla teisikuga.

Nii andis Putini esinemine Ukraina sõja rindel Mariupolis 2023. aasta märtsis vaid 40-protsendilise vaste. Ja Putini pildid Krimmis andsid veelgi madalama sarnasuse skoori, vaid 18 protsenti.

"Ekspertanalüüs näitab selgelt vähemalt kahe kehateisiku suurt tõenäosust," märkis Jaapani telekanal.

The Sun tõi ka välja, et Ukraina sõjaväeluure tollase ülema Kõrõlo Budanovi sõnul on Putin varemgi oma elu pärast kartes kehadublante reisidele saatnud. Ta ütles, et venelased kasutasid teisikuid juhi aja kokkuhoiuks ja selleks, et ohtlikus olukorras riskida parem teisikuga. Budanov ei toonud näiteid, kus tema arvates duublit kasutati.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Sun, RBC-Ukraine

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:10

Soome vabastas kaablilõhkumises kahtlustatud laeva Fitburg

13:06

Richard Teder võidutses Türgi lahtistel meistrivõistlustel

12:43

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

12:39

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12:30

Otepää saab uue lasteaia

12:28

Tallinnas esineb briti DJ ja produtsent Pete Tong

12:25

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12:20

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

12:16

Sulgpalli Euroopa karikaetapi võidud läksid Jaapanisse ja Indiasse

12:00

Mikk Jürjens: teismelisena kehastas isa minu jaoks mõttetut igapäevaelu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

11.01

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

11.01

NATO võib Trumpi julgeolekumurede leevendamiseks väed Gröönimaale saata

11.01

Trump: Kuubale ei lähe enam naftat ega raha

11.01

Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele

08:20

Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

11.01

Saksamaa muuseumist leiti üle 80 aasta kadunud teos "Läti tüdruk"

07:20

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota kaugmaa ballistilisi rakette Uuendatud

11.01

Iraan ähvardab rünnata Iisraeli ja USA sõjaväebaase

09:36

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

ilmateade

loe: sport

13:06

Richard Teder võidutses Türgi lahtistel meistrivõistlustel

12:39

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12:16

Sulgpalli Euroopa karikaetapi võidud läksid Jaapanisse ja Indiasse

11:27

Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

loe: kultuur

12:28

Tallinnas esineb briti DJ ja produtsent Pete Tong

10:43

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

10:36

Terje Toomistu uus doksari "Piirideta põlvkond" esilinastub Tartu ja Tallinna kinodes

09:30

Eesti kinodesse jõuavad Lux publikuauhinnale nomineeritud filmid

loe: eeter

12:00

Mikk Jürjens: teismelisena kehastas isa minu jaoks mõttetut igapäevaelu

09:57

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

11.01

Video: saates "Hommik Anuga" kõlas filmimuusika klassika "Põgene, vaba laps"

11.01

Jakob Rosin: puue on Eestis hirmutav teema, millest ei julgeta rääkida

Raadiouudised

10:10

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

10:10

Lasketiire on vähe, aga juurde neid ei rajata

09:25

Raadiouudised (12.01.2026 09:00:00)

11.01

Päevakaja (11.01.2026 18:00:00)

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo