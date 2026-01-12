X!

Sikkut: kultuur ja sport jäävadki nüüd loodetud lisatuludest ilma

Eesti
Riina Sikkut
Riina Sikkut Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Näpuviga möödunud aasta detsembris heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse eelnõus kaotas alanud aastaks veebikasiinode maksustamise. Rahanduskomisjoni liige Riina Sikkut (SDE) sõnas kommentaaris ERR-ile, et tekkinud vea pärast jäävad kultuur ja sport loodetud tuludest ilma.

Kui koalitsioon plaanis kaughasartmängu maksu langetada 0,5 protsendipunkti aastas, siis muudetud seaduse kohaselt jäi kaughasartmäng seaduses üldse maksustamata ja vea avastas hasartmänguettevõtte jurist.

Rahanduskomisjoni liige Riina Sikkut (SDE) kritiseeris ERR-ile antud kommentaaris tehtud viga ning tõi välja, et uuest aastast on alanud maksutsirkus.

"Peaminister lubas maksufestivali lõppu, aga Eesti inimesed ilmselt ei oodanud, et algab maksutsirkus. Täna selgus, et kiirkorras ja väidetavalt poliitilise väljapressimise tulemusena sündinud hasartmängude maksuerand sai vigane. Nüüd juhtubki see, mida kardeti, et kultuur ja sport jäävad hoopis loodetud (lisa)tuludest ilma - seaduseks saanud "näpuviga" vabastab suure osa hasartmängudest maksu maksmisest," ütles Sikkut.

Rahanduskomisjoni liige lisas, et peaminister Kristen Michal (RE) kaitses entusiastlikult veebikasiinode maksuerandit, kuigi tema erakonnakaaslanegi arvas, et tegu on aasta halvima seadusega.

"Nüüd on muidugi juba uus aasta ja tundub, et halbade otsuste tegemine läheb koalitsioonil hooga edasi. Tegemist oli vastuolulise seadusemuudatusega ja mured algasid mäletatavasti juba sellest, kuidas see maksuerand seaduseelnõuks vormus. Nimelt lobistas koalitsiooniläbirääkimistel seadust ju otse laua taga ka veebikasiinode esindaja ise. Hiljem hoiatas rahandusministeerium võimalike tulude laekumise vähenemise eest. Rahapesu andmebüroo kirjeldas kasvavaid rahapesuriske, sest keeruline on teha järelevalvet asutuste üle, mis füüsiliselt Eestis ei asu. Seepärast sotsiaaldemokraadid ka eelnõu ei toetanud," lõpetas Sikkut.

Veast seaduses teatas ERR-ile esmalt rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk (Isamaa), kes ütles, et teema oli arutamisel ka rahanduskomisjonis. "Õnnemängud ja kaughasartmängud on jäänud selle aasta maksudest välja, ehk need kasiinomängud, mida läbi interneti tehakse ei ole sel aastal maksustatud," ütles Kokk.

Nimelt on hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse muutmise paragrahvis märgitud muu hulgas, et see muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 5,5 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktis 5 sätestatud osavusmängu summast.

Koka sõnul ongi viga selles, et sinna on lisatud sõna "osavusmängu". Samuti ei oleks tema sõnul probleemi, kui oleks märgitud "osavusmängu" kõrvale sõna "õnnemängu".

Riigikogu võttis hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõu vastu möödunud aasta 3. detsembril. President kuulutas seaduse välja 18. detsembril.

Toimetaja: Johanna Alvin

