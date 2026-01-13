X!

Korobeinik: viga hasartmänguseaduses annab võimaluse see üldse tühistada

Andrei Korobeinik
Andrei Korobeinik Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees, keskerakondlane Andrei Korobeinik kutsub üles veaga hasartmänguseadust tühistama ning soovitab rahanduskomisjoni juhil Annely Akkermannil (RE) tagasi astuda.

"Meie hinnangul on hasartmängumaksu seaduse muudatus kahjulik sõltumata sellest, kas see sisaldab tehnilist viga või mitte. Seadus ei suuna lisaraha kultuuri ega sporti, kuigi just nende valdkondade toetamisega seda avalikkusele põhjendatakse. Tegelikkuses teenib see peamiselt veebikasiinode ja nende esindajate huve," kommenteeris Korobeinik ERR-ile.

"Praegune olukord, kus veebikasiinodele on 2026. aastaks sisuliselt maksuvabastus, annab hea võimaluse see seadus üldse tühistada," ütles Korobeinik.

"Komisjoni esimehel Annely Akkermannil lasub vastutus mitte ainult vea eest seadusetekstis, vaid ka kogu selle eelnõu menetlemise kvaliteedi ja kultuuri eest. Tegu ei ole lihtsalt tehnilise eksitusega – probleem algab juba sellest, kuidas seadust koostati: ilma mõjuanalüüsita, lobigruppide huvidest lähtudes, kiirustades ja läbipaistmatult. Sellise asjaajamise juures oleks mõistlik ja väärikas samm Akkermannil komisjoni juhtimise kohalt taanduda," lausus Korobeinik.

Korobeinik ei osanud prognoosida, kui suures mahus võib vea tõttu riik kahju saada.

"Mis puudutab kahju riigieelarvele, siis täpsed summad sõltuvad sellest, kui kaua viga kehtib, kuid arvestades veebikasiinode kasumlikkust, võivad kahjud ulatuda miljonitesse eurodesse. Seda kõike ajal, mil riik otsib kärpekohti laste, perede ja kohalike omavalitsuste arvelt," ütles Korobeinik.

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooninõuniku Siiri Suutre sõnul jääb laekumine kaughasartmängult rahandusministeeriumi suveprognoosi kohaselt 2026. aasta esimesel poolaastal ca kahe miljoni euro kanti kuus. "See jaotub siis õnne- ja osavusmängude vahel," sõnas ta.

Maksu- ja tolliameti info kohaselt koguti 2024. aastal hasartmängumaksu 57 miljonit eurot, millest 22 miljonit koguti veebikasiinodelt.

Esmaspäeval selgus, et möödunud aasta detsembris heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse eelnõus ilmnenud hooletusviga kaotas alanud aastaks veebikasiinode maksustamise. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkerman (RE) ütles, et üritab vea kuu aja jooksul parandada.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

