Soome peaminister avaldas toetust alla 15-aastaste sotsiaalmeediakeelule

Väljaande andmetel valmistab peaministri büroo ette teemakohast taustamemorandumit, mis peaks valmima jaanuari lõpuks. Väidetavalt teeb valitsus selle põhjal otsused edasiste sammude kohta.

"Olen selle kohapealt väga tõsine," ütles Orpo kolmapäeval tervise- ja liikuvuse teemalisel konverentsil.

Orpo rõhutas, et ekraaniaeg on otseses seoses laste ja noorte füüsilise aktiivsuse ning tervisega.

"Olen laste ja noorte vähese liikumise pärast väga mures," ütles peaminister.

Euroopas on näiteks Taani, Prantsusmaa ja Norra kas keelustamas sotsiaalmeediat alla 15-aastastele või tegemas selleks ettevalmistusi.

Oma kõnes julgustas Orpo soomlasi liikuma, tuletades meelde ka asja majanduslikku poolt. Peaminister viitas UKK Instituudi uuringule, mille kohaselt läheb vähene liikumine Soome ühiskonnale maksma kuni kolm miljardit eurot aastas.

"Kas me ei peaks sellest kolmest miljardist ühiselt kinni haarama? Mis võiks olla parem kui säästa ühiskonna ja riigi kulusid, pannes inimesed liikuma ning muutes nad tervemaks ja tugevamaks?" ütles Orpo.

Soome peaminister loetles ka valitsuse samme füüsilise aktiivsuse suurendamiseks. Näiteks mainis ta projekti "Soome liikuma" , mis on valitsuse spordipoliitika lipulaev.

"Kärpeajal lisasime sellesse programmi 20 miljonit eurot aastas ehk kokku 80 miljonit eurot."

Peaministri sõnul on kõige olulisem muuta struktuure ehk panna soomlased liikuma nii, et nad ise seda ei märkagi.

"See tähendab spordirajatiste, kõnni- ja jalgrattateede ehitamist, loodusturismi ja liikumisoskuste arendamist ning füüsilise aktiivsuse suurendamist hariduse eri astmetes," loetles Orpo.

Austraalias jõustus möödunud aasta lõpus sotsiaalmeediakeeld alla 16-aastastele.

Euroopa Parlament kutsus samuti liikmesriike üles keelama sotsiaalmeedia alla 16-aastastele – Eestil seda teha plaanis ei ole.